Aşktan Aşka Koşan Şeyma Subaşı'nın Elimi Sallasam Ellisi Havalarındaki Cevabı 'Hayat Sana Güzel' Dedirtti
Aşktan Aşka Koşan Şeyma Subaşı'nın Elimi Sallasam Ellisi Havalarındaki Cevabı 'Hayat Sana Güzel' Dedirtti
Fotoğrafının altına gelen 'damat adayı kim bu sefer?' sorusuna cevap veren Şeyma Subaşı'nın havaları 'tamam sensin' dedirtti!
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Var mısın Yok musun'daki platin sarısı saçlarıyla hayatımıza giren Şeyma Subaşı 👇
Yıllar önce Acun Ilıcalı'yla yaşadığı yasak ilişkiyle gündemimize bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız. Uzun yıllar beraber olan çift, Acun Ilıcalı'nın Zeynep Ilıcalı'dan boşanmasının ardından 2017 yılında nihayet evlenmiş fakat bu evlilik uzun sürmemişti.
Bir sene sonra boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, kızları Melisa için görüşmeye ve iletişimde kalmaya devam etti tabii. Ama Acun Ilıcalı'yla tanıdığımız Şeyma Subaşı, eski aşkı ve eşinden çabuk sıyrılarak özel hayatıyla epey konuşulan bir fenomen haline geldi.
Acun Ilıcalı'ndan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Aloussi ile bir aşka yelken açan ve bir dargın bir barışık olduğu Meedo'suyla da 2023 yılında evlendi. Fakat bu evlilik de yürümedi, üstelik bir öncekinden bile kısa sürdü. Evlendikten beş ay sonra boşanan ikili, şimdilerde hayatına devam ediyor gibi görünüyor.
Şeyma Subaşı'nın her ne kadar Meedo'yla karşılıklı göndermeli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilse de her gün hakkında yeni bir aşk dedikodusu çıkıyor.
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Belki denk gelmişsinizdir, bir ay önce kendisi hakkında çıkan aşk dedikodularına fena köpürmüş, Meedo'yla boşanmasının ardından kimsenin elini bile tutmadığını açıklamıştı kendisi.
O zamandan beri henüz kimseyle yakıştırılmayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafının altına gelen "Bu sefer damat adayı kim?" yorumuna elimi sallasam ellisi havalarında bir cevapla karşılık verdi.
"Aday çok ama kimse yok" diyen Şeyma Subaşı, yine ve yeniden "bu hayatı sen yaşıyorsun!" dedirtti...
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Peşimden çok koşan var diye sevinme, iktisat der ki fiyat düşünce talep artar.
Yedi kocalı hürmüz Şeyma"yı kıskanıyor... 😡😡😡