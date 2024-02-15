Banu Alkan ve Safiye Soymanlı Dünya Güzellerim Masada'dan Ayrıldığını Açıklayan Bülent Ersoy Ekibe Sitem Etti
Banu Alkan ve Safiye Soymanlı Dünya Güzellerim Masada'dan Ayrıldığını Açıklayan Bülent Ersoy Ekibe Sitem Etti
Geçtiğimiz günlerde, yıllar sonra Banu Alkan, Safiye Soyman ve Bülent Ersoy'u bir araya getiren Dünya Güzellerim Masada programının final yapılacağı yönünde dedikodular çıkmıştı. Bugün yeni bölümünü yayınlayan programda Bülent Ersoy yer almadı. Programda yer almamasına rağmen sanki varmış gibi paylaşılan videoya da ekibe de sitem etti!
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Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy, eşi benzeri olmayan sesi bir yana hem abartılı kombin ve makyajları, hem de çarpıcı ve dobra açıklmalarıyla sık sık gündeme geliyor.
Tam bir ay önce, daha önce de beraber program çektiği arkadaşları Safiye Soyman ve Banu Alanla YouTube'da Dünya Güzellerim Masada programına başlayan Bülent Ersoy, hem söyledikleri hem gündeme hem de magazine yorumuyla büyük ses getirmişti hatırlarsanız.
Özellikle de Zeki Müren ile ilgili söyledikleri sosyal medyada deprem etkisi yaratmış, uzunca bir süre gündemde Zeki Müren hakkındaki sert açıklamalarıyla gündemde kalmıştı.
Ardından yeni bölümü bir türlü gelmek bilmeyen Dünya Güzellerim Masada'nın finaline karar verildiği yönünde dedikodular dolaşmaya başladı.
Fakat dün Dünya Güzellerim Masada'dan yeni bölüm geldi. Safiye Soyman'ın ev turu konseptiyle çekilen yeni bölümde Bülent Ersoy yer almadı.
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Sosyal medya kullanıcılarından da tepki gecikmedi tabii.
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Tepkilerin ardından, ilk açıklama az önce Bülent Ersoy'dan geldi. Dünya Güzellerim Masada ile ilişiğini kendi isteğiyle kestiğini söyleyen Bülent Ersoy, herkesin fark etmediği fakat kendisinin rahatsız olduğu bir detayı öne çıkararak ekibe sitem etti.
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Bülent Ersoy'suz yeni bölümü izlemek isteyenleriniz için 👇
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