Banu Alkan ve Safiye Soymanlı Dünya Güzellerim Masada'dan Ayrıldığını Açıklayan Bülent Ersoy Ekibe Sitem Etti

Geçtiğimiz günlerde, yıllar sonra Banu Alkan, Safiye Soyman ve Bülent Ersoy'u bir araya getiren Dünya Güzellerim Masada programının final yapılacağı yönünde dedikodular çıkmıştı. Bugün yeni bölümünü yayınlayan programda Bülent Ersoy yer almadı. Programda yer almamasına rağmen sanki varmış gibi paylaşılan videoya da ekibe de sitem etti!