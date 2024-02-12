Serdar Ortaç'ın "Hayatımın Kadını" Diye Dağa Taşa Haykırdığı Survivor Yarışmacısı Çağla Taşdelen Fena Çıkıştı
Serdar Ortaç'ın "Hayatımın Kadını" Diye Dağa Taşa Haykırdığı Survivor Yarışmacısı Çağla Taşdelen Fena Çıkıştı
Serdar Ortaç'ın 'hayatımın kadınını buldum' haykırışıyla aşk yaşadığını ima ettiği eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen, hakkında çıkan haberlere geç de olsa cevap verdi...
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Yıllardır her birimizin diline pelesenk olan şarkılarıyla aklımızı başımızdan alan Serdar Ortaç, son dönemlerde Tiktok ve Instagram yayınlarındaki tuhaf açıklamalarıyla gündeme geliyor biliyorsunuz.
Eski eşi Chloe ile boşanmasının ardından hem maddi hem manevi zor bir dönem geçiren Serdar Ortaç, sağlık sorunları sebebiyle de uzun bir süredir hiç iyi hissetmediğini sık sık dile getiriyordu biliyorsunuz.
Ardından TikTok'ta açtığı yayınlardaki hal ve hareketleri üstüne yaptığı "Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar" gibi enteresan açıklamalarla hayranlarını endişelendiren Serdar Ortaç'ın sözleri de büyük tepki çekmişti.
Normalde daha farklı bir ruh haliyle TikTok yayını yapan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerdeki neşeli yayınında eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile ilişkisini ilan etmiş, "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" demişti.
Fakat sonra işler bir tuhaflaştı. Çıkan aşk haberlerinin ardından Serdar Ortaç'la yayına katılan Çağla Taşdelen'in keyfi gayet yerinde gözüküyordu.
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Ama Serdar Ortaç'a "bey" diye hitap etmesi ünlü şarkıcıyı rahatsız edince bir küçük gerildiler...
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Şimdi dönelim bu ne olduğu belirsiz ikili cephesindeki son gelişmeye! 10 Şubat'ta çıkan ve jet hızıyla yayılan haberlerin ardından, geçtiğimiz dakikalarda Çağla Taşdelen'den "bu kadarına da pes" diyerek sitem ettiği gecikmeli bir yalanlama geldi.
Serdar Ortaç'ı TikTok yayınları haricinde hayatında görmediğini söyleyen Çağla Taşdelen'in "kendimi televizyonda görünce artık bu kadarına da pes dedim" sitemi, "yalanlamak için biraz geç kalmadınız mı?" dedirtti.
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