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Selen Görgüzel'in Boşandığı Eşi Hamdi Alkan İçin "Dünya Ahiret Abim" Demesi Hepimize "Pes" Dedirtti!

Selen Görgüzel'in Boşandığı Eşi Hamdi Alkan İçin "Dünya Ahiret Abim" Demesi Hepimize "Pes" Dedirtti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
12.02.2024 - 18:44

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile olan sekiz yıllık evliliğini 2022'de bitiren Selen Görgüzel, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla 'pes' dedirtti. Hamdi Alkan için 'dünya ahiret abim' diyen Görgüzel'in sözlerine çok şaşıracaksınız!

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Pek çoğumuzun Hamdi Alkan ile olan evliliği ile tanıdığı Selen Görgüzel magazin gündeminin öne çıkan karakterlerinden oldu.

Pek çoğumuzun Hamdi Alkan ile olan evliliği ile tanıdığı Selen Görgüzel magazin gündeminin öne çıkan karakterlerinden oldu.

Şu sıralar Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Görgüzel'in açıklamaları da epey tepki çeken türden olmaya başladı.

Şu sıralar Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Görgüzel'in açıklamaları da epey tepki çeken türden olmaya başladı.

Sunuculuk kariyerinin yanı sıra şarkıcılık da yapan ünlü isim geçtiğimiz gün bir mekanda aldığı sahneden önce dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sunuculuk kariyerinin yanı sıra şarkıcılık da yapan ünlü isim geçtiğimiz gün bir mekanda aldığı sahneden önce dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Görgüzel, 'Bugün benim doğum günüm, sahnede kutladım. Sağ olsunlar 3 saat sahnede kaldım. Hem eğlendirdim kendim de eğlendim çünkü eğlenmesem eğlendiremem.

Görev olarak değil aşkla yapıyorum işimi. Üç saat hiç ara vermeden dans ederek canlı performans sağlayan bir tane solist getirin alnından öpeceğim. Çok da iddialı konuşuyorum aslında bu konuşmalarıma çok gıcık oluyorlar ama ben taşlanmaya alışığım. Bir hit şarkı yakalıyorlar onun ekmeğini yiyip duruyorlar. Bir saat sahnede kalıp milyonlar alıyorlar. Yaptıkları sadece birkaç dansçı koyup, ışık efekti yaparak insanların gözlerini boyayıp para kazanıyorlar' diyerek sözlerine başladı.

Görgüzel, oyunculuk kariyerini rafa kaldırdığını bildiğimiz Merve Boluğur'un müzik dünyasına girmesine de laf attı.

Görgüzel, oyunculuk kariyerini rafa kaldırdığını bildiğimiz Merve Boluğur'un müzik dünyasına girmesine de laf attı.

Daha önce polemik yaşadığı Merve Boluğur'un sahneye çıkmak için 300 bin lira istediği iddialarına da "Eğer bir mekan bulsun çıksın ona bu 300 bin lirayı versinler bir de üstüne 300 bin lira ben vereceğim" diyerek ayrı bir olay yarattı.

Daha önce polemik yaşadığı Merve Boluğur'un sahneye çıkmak için 300 bin lira istediği iddialarına da "Eğer bir mekan bulsun çıksın ona bu 300 bin lirayı versinler bir de üstüne 300 bin lira ben vereceğim" diyerek ayrı bir olay yarattı.
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Selen Görgüzel, En İyi Arkadaşım dizisindeki 'Cino' karakteriyle gönüllere taht kuran Hamdi Alkan ile 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturmuştu.

Selen Görgüzel, En İyi Arkadaşım dizisindeki 'Cino' karakteriyle gönüllere taht kuran Hamdi Alkan ile 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturmuştu.

Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar gezen çift 2022 yılının mart ayında evliliklerine anlaşmalı olarak son vermişti.

Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar gezen çift 2022 yılının mart ayında evliliklerine anlaşmalı olarak son vermişti.

Alkan ise boşanmanın ardından yaptığı ilk açıklamada 'Arkadaşlar hayat bu. Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı ve bitti. Allah herkesin yolunu açık etsin. Başka diyecek bir şey yok' demişti.

'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' isimli tiyatro oyunundaki partneri İrfan Kangı ile olan öpüşmesinin olayları bu noktaya getirdiği de iddia edilmişti.

'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' isimli tiyatro oyunundaki partneri İrfan Kangı ile olan öpüşmesinin olayları bu noktaya getirdiği de iddia edilmişti.

Görgüzel, boşanmadan sonra Hamdi Alkan'ın kızıyla hakkında 'Evlilik biterken karşılıklı bir çirkinleşme olmadığı için tarafların aileleri düşmanlaşmadı. Zeynep boşanmadan sonra bir mesaj göndererek destek oldu. Yurt dışında yaşadığı için belki saatleri hesaplayamadığı için aramamış olabilir.' ifadelerini kullanmıştı.

Boşanmalarından sonra "Hamdi'yi düzenli olarak aldattım. Ama gözle" demesiyle ağzımızı açık bırakan Görgüzel, "Benim ailem Hamdi Alkan’ın paylaşımlarını beğenmeye devam ediyor ancak ben onun ailesi tarafından hiç aranmadım" demişti.

Boşanmalarından sonra "Hamdi'yi düzenli olarak aldattım. Ama gözle" demesiyle ağzımızı açık bırakan Görgüzel, "Benim ailem Hamdi Alkan’ın paylaşımlarını beğenmeye devam ediyor ancak ben onun ailesi tarafından hiç aranmadım" demişti.

Sahneden önce yaptığı sohbette yine Hamdi Alkan ve evlilik konusu açılınca Selen Görgüzel'den şöyle bir çıkış geldi:

Sahneden önce yaptığı sohbette yine Hamdi Alkan ve evlilik konusu açılınca Selen Görgüzel'den şöyle bir çıkış geldi:

'Neden Hamdi'ye gönderme yapayım? Ben Hamdi'nin elinde büyüdüm. Sanki dünyada Hamdi'den başka adam kalmamış gibi bana durmadan 'Hamdi' diyorsunuz.'

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Eski eşinden için "Hamdi artık dünya ahiret abim kardeşim." diyen ünlü sunucu hepimize "pes!" de dedirtti gerçekten.

Eski eşinden için "Hamdi artık dünya ahiret abim kardeşim." diyen ünlü sunucu hepimize "pes!" de dedirtti gerçekten.

Görgüzel'in 'Allah onu mutlu etsin. İnsan istedimi abi kardeş de olur bakın Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin de öyle abi kardeşler' sözleri yine epey dikkat çekti.

1. Selen Görgüzel'in aynı yastığa boş koyduğu Hamdi Alkan için "dünya ahiret abim" demesi sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü!

1. Selen Görgüzel'in aynı yastığa boş koyduğu Hamdi Alkan için "dünya ahiret abim" demesi sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü!

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18. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...

18. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...

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