Selen Görgüzel'in Boşandığı Eşi Hamdi Alkan İçin "Dünya Ahiret Abim" Demesi Hepimize "Pes" Dedirtti!
Selen Görgüzel'in Boşandığı Eşi Hamdi Alkan İçin "Dünya Ahiret Abim" Demesi Hepimize "Pes" Dedirtti!
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile olan sekiz yıllık evliliğini 2022'de bitiren Selen Görgüzel, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla 'pes' dedirtti. Hamdi Alkan için 'dünya ahiret abim' diyen Görgüzel'in sözlerine çok şaşıracaksınız!
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Pek çoğumuzun Hamdi Alkan ile olan evliliği ile tanıdığı Selen Görgüzel magazin gündeminin öne çıkan karakterlerinden oldu.
Şu sıralar Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Görgüzel'in açıklamaları da epey tepki çeken türden olmaya başladı.
Sunuculuk kariyerinin yanı sıra şarkıcılık da yapan ünlü isim geçtiğimiz gün bir mekanda aldığı sahneden önce dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Görgüzel, oyunculuk kariyerini rafa kaldırdığını bildiğimiz Merve Boluğur'un müzik dünyasına girmesine de laf attı.
Daha önce polemik yaşadığı Merve Boluğur'un sahneye çıkmak için 300 bin lira istediği iddialarına da "Eğer bir mekan bulsun çıksın ona bu 300 bin lirayı versinler bir de üstüne 300 bin lira ben vereceğim" diyerek ayrı bir olay yarattı.
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Selen Görgüzel, En İyi Arkadaşım dizisindeki 'Cino' karakteriyle gönüllere taht kuran Hamdi Alkan ile 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturmuştu.
Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar gezen çift 2022 yılının mart ayında evliliklerine anlaşmalı olarak son vermişti.
'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' isimli tiyatro oyunundaki partneri İrfan Kangı ile olan öpüşmesinin olayları bu noktaya getirdiği de iddia edilmişti.
Boşanmalarından sonra "Hamdi'yi düzenli olarak aldattım. Ama gözle" demesiyle ağzımızı açık bırakan Görgüzel, "Benim ailem Hamdi Alkan’ın paylaşımlarını beğenmeye devam ediyor ancak ben onun ailesi tarafından hiç aranmadım" demişti.
Sahneden önce yaptığı sohbette yine Hamdi Alkan ve evlilik konusu açılınca Selen Görgüzel'den şöyle bir çıkış geldi:
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Eski eşinden için "Hamdi artık dünya ahiret abim kardeşim." diyen ünlü sunucu hepimize "pes!" de dedirtti gerçekten.
1. Selen Görgüzel'in aynı yastığa boş koyduğu Hamdi Alkan için "dünya ahiret abim" demesi sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü!
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