Selen Görgüzel'in Boşandığı Eşi Hamdi Alkan İçin "Dünya Ahiret Abim" Demesi Hepimize "Pes" Dedirtti!

Görgüzel, 'Bugün benim doğum günüm, sahnede kutladım. Sağ olsunlar 3 saat sahnede kaldım. Hem eğlendirdim kendim de eğlendim çünkü eğlenmesem eğlendiremem.

Görev olarak değil aşkla yapıyorum işimi. Üç saat hiç ara vermeden dans ederek canlı performans sağlayan bir tane solist getirin alnından öpeceğim. Çok da iddialı konuşuyorum aslında bu konuşmalarıma çok gıcık oluyorlar ama ben taşlanmaya alışığım. Bir hit şarkı yakalıyorlar onun ekmeğini yiyip duruyorlar. Bir saat sahnede kalıp milyonlar alıyorlar. Yaptıkları sadece birkaç dansçı koyup, ışık efekti yaparak insanların gözlerini boyayıp para kazanıyorlar' diyerek sözlerine başladı.