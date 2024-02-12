Muammer Ketenci’nin Kadınların Tacizi Hatta Tecavüzü Hak Ettiğini Söylemesine Gelen Yorumlar Kan Dondurdu
Muammer Ketenci’nin Kadınların Tacizi Hatta Tecavüzü Hak Ettiğini Söylemesine Gelen Yorumlar Kan Dondurdu
Modacı Muammer Ketenci, Ece Erken'in sunuculuğunu üstlendiği programın konuğu oldu. Ünlü modacının kadınların 'açık' giyinmesi yüzünden erkeklerin taciz ettiğini söylediği sözler büyük tepki çekti. 'Sapıklık artıyor değil, bu tür giyinen bayanlarımızın yüzünden' diyen Ketenci'nin açıklamalarına kadın kullanıcılardan gelen yorumlar ise kan dondurdu.
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Türkiye'nin en tanındık modacılarından biri olan Muammer Ketenci düzenlediği defilelerin yanı sıra yer aldığı programlarla da öne çıkıyor.
Jürisi veya konuğu olduğu programlarda yaptığı açıklamalarla sıkça dikkat çeken Ketenci bu sefer de KRT ekranlarında yayınlanan Mevzu Gündem programına konuk oldu.
Ece Erken ve Işıl Donat'ın sunuculuğunu üstlendiği programda Yeliz Yeşilmen'in kadınlara "özgür olun" dediği paylaşımdan bahsedildi.
Önce Yeliz Yeşilmen'in yaptığı paylaşımı gösterelim. Ünlü isim bu fotoğrafını paylaşıp altına da yazdığı mesajla epey dikkat çekmişti.
Erken'in paylaşımdaki sözleri okumasından sonra söze giren Ketenci, "Yeliz burada Türk kadınlarının hepsinde kendi göğüs ve bacağının olduğunu zannederek "özgür kalın" demiş" ifadelerini kullandı.
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"Yanlış anlarlar, kıçlarını açar bizim kızlar! Benim dediğim her şey doğru. Sen Nişantaşı'ndaki kızları gördün mü Ece? Memelerinin yarısı dışarıda."
"Bir markanın yüzü olmuş Gülşen. Vitrinde koskoca Gülşen'in her yeri; "Ateşten Elbise!" Yani böyle bir şeylerin yasak olması lazım, giyememeli. Bizim kızlarımız hemen taklit ediyor, "biz de giyeceğiz" diye. Deniz görselini vermişler. O elbiseyi denizde, plajda vermişler. Abi! Bütün satılan şeyler, plaj elbiseleri onlarda. Kafayı yemişler."
Muammer Ketenci'nin "Kızları düşünebiliyor musun? Anadan üryan ortada dolaşacaklar. Sonra da diyorlar ki erkekler bunları taciz etti. Tacizi bırak, tecavüz bile ederler" sözleri ise sinirleri hoplattı adeta.
O sözleri duyan Ece Erken "Allah korusun. Doğru diyorsun ama senin demek istediğin şey farklı, onu söyleme" diyerek, Işıl Donat ise "Yok, o kadar da değil!" diyerek çıkıştı!
Ketenci, "Erkek biraz kendini tutmayı öğrensin" diyen Işıl Donat'a "Bırak sen de Işıl, tutmayın ne tutmayın!" diye yanıt verdi. Bunun üzerine öfkelenen sunucu "beni istedi, hoşuna gitti. Şak diye elleyecek dekoltem var diye" ifadelerini kullandı.
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Ece Erken, "Erkek adam bu abi! Açma abi açma, adamı azdıracağın biçimde açma. Bu iç güdüsü." diyerek yine sinirleri geren Ketenci'ye "Sana bir şey söyleceğim. Erkeğin iç güdüsü de böyle diyerek de yanlış. Neden? Bir kadının dekolte giymesi erkeklere açığım ya da erkeklerin onu taciz edebilmesi demek değildir!" diyerek yerimize konuştu.
"Lütfen biraz böyle konuşun, her şeyi erkeklerin üzerine atmayın! Biraz usturuplu giyin. Göğüslerini verdiyse sana adam gibi kullan onları. Nişantaşı'nda bir popolar var inanamazsın!"
Duyduklarına sinirlenen Ece Erken de "Bir erkeğin içinde varsa, her yerini kapa. Bir şey yapacağı varsa yine yapacağını yapar. Anladın mı?" dedi.
"Bir kadının açık giyinmek istemesi, ki ben özgürlüğe sonuna kadar arkasındayım! Bir erkeğin taciz etmesi gerektiği anlamına gelmez. Erkek dediğin en fazla "ne kadar hoş olmuşsun" diyip geçmeli!" diyen Ece Erken'in sözleri bizden taraflı takdir topladı.
O anların tamamını da buradan izleyebilirsiniz
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Muammer Ketenci'nin sözlerine özellikle bazı kadınlardan gelen hak verme yorumları ise kan dondurdu!👇
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Bu kişilerin yanı sıra Muammer Ketenci'nin kadınlara yönelik sözlerine öfke kusanlar da oldu! 👇
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