Muammer Ketenci’nin Kadınların Tacizi Hatta Tecavüzü Hak Ettiğini Söylemesine Gelen Yorumlar Kan Dondurdu

Ketenci, Erken'in sözüne aldırış etmeyerek 'TikTok'larda görüyorsun. Başörtüsü var kadının...' dedi. 'O farklı bir şey diye çıkışan sunucuya da 'Ne farklısı ya. Onlar baştaki sanatçıyı görüyor, bunları yapıyor. Daha küçükleri de bu cadıyı görüyor ve onlar da başlıyorlar' diye tepki gösterdi.