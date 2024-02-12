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Evi Mahvettiği Söylenmişti: Aylardır Kira Ödemediği Öne Sürülen Pucca, Hakkındaki Şikayetlere Fena Patladı

Evi Mahvettiği Söylenmişti: Aylardır Kira Ödemediği Öne Sürülen Pucca, Hakkındaki Şikayetlere Fena Patladı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
12.02.2024 - 13:46

Fenomen yazar Pucca, aylardır kirasını ödeyemediği için ev sahibiyle davalık oldu. Magazin gündemine oturan olayın ardından Pucca'nın eski ev sahibi Tuba Ünsal da ateş püskürdü. Olayların hızla büyümesiyle ünlü yazardan yeni açıklama geldi.

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Selen Pınar Işık nam-ı diğer Pucca sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi bildiğiniz gibi.

Selen Pınar Işık nam-ı diğer Pucca sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi bildiğiniz gibi.

Blog yazıları, kitaplar derken hayatımızda kalıcı bir yer edinen Pucca özel hayatıyla da epey dikkat çekiyor desek yanlış olmaz.

Blog yazıları, kitaplar derken hayatımızda kalıcı bir yer edinen Pucca özel hayatıyla da epey dikkat çekiyor desek yanlış olmaz.

Geçtğimiz günlerde Pucca'yla ilgili herkesi şaşkına çeviren bir iddia ortaya atılmıştı. Ev sahibi olduğunu söyleyen "@jaleTuncerr" adlı kullanıcı fenomen yazarın aylardır kirasını ödemediğini söyledi.

Geçtğimiz günlerde Pucca'yla ilgili herkesi şaşkına çeviren bir iddia ortaya atılmıştı. Ev sahibi olduğunu söyleyen "@jaleTuncerr" adlı kullanıcı fenomen yazarın aylardır kirasını ödemediğini söyledi.

"İyilikten maraz doğdu" diyen Jale Tuncer, Pucca'nın 16 aydır kira ödememesiyle beraber bir de üzerine eve zarar verdiğini açıkladı.

"İyilikten maraz doğdu" diyen Jale Tuncer, Pucca'nın 16 aydır kira ödememesiyle beraber bir de üzerine eve zarar verdiğini açıkladı.

'İyilikten maraz doğdu. İki  buçuk yıldır kiracımız olan @PuCCaa ilk bir yıl kirayı ya eksik ya da geç yatırarak geçirdi. Biz ise uzun zaman bunu önemsemeyip adli süreci çok geç başlattık. Son 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor. Eve verilen zararlar da cabası.'

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Instagram'da yayın kanalı üzerinden açıklama yapan Pucca yaşanan sürecin mahkemeye taşındığını duyurdu.

Instagram'da yayın kanalı üzerinden açıklama yapan Pucca yaşanan sürecin mahkemeye taşındığını duyurdu.
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Davalarla başı belada olan Pucca'nın olayları alıp başını yürürken herkesi şaşırtan yeni bir gelişme daha yaşandı.

Davalarla başı belada olan Pucca'nın olayları alıp başını yürürken herkesi şaşırtan yeni bir gelişme daha yaşandı.

Yıllar önce Pucca'nın kendi evinde kiracı olduğunu açıklayan Tuba Ünsal da aynı Jale Hanım'ınki gibi fenomenin evini mahvettiğini söyledi.

Yıllar önce Pucca'nın kendi evinde kiracı olduğunu açıklayan Tuba Ünsal da aynı Jale Hanım'ınki gibi fenomenin evini mahvettiğini söyledi.

"Sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı."

"Sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı."

İlk başta ünlü oyuncunun paylaşımına ses çıkarmayan Pucca, geçtiğimiz dakikalarda Instagram hesabı üzerinden bir sert bir çıkış yaptı.

İlk başta ünlü oyuncunun paylaşımına ses çıkarmayan Pucca, geçtiğimiz dakikalarda Instagram hesabı üzerinden bir sert bir çıkış yaptı.

Tuba Ünsal'ın iddialarını yalanlayan fenomen evin rutubet içinde olduğunu ve bu yüzden çıktığını söylerken, bir de sessizliğinin nedeni olduğunu açıkladı.

Tuba Ünsal'ın iddialarını yalanlayan fenomen evin rutubet içinde olduğunu ve bu yüzden çıktığını söylerken, bir de sessizliğinin nedeni olduğunu açıkladı.
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Pucca'nın paylaşımının tamamını da buradan görebilirsiniz...

Pucca'nın paylaşımının tamamını da buradan görebilirsiniz...

Hakkındaki ithamlara epey sinirlenen Pucca, Instagram yayın kanalı üzerinden öfkesini kusmaya da devam etti.

Hakkındaki ithamlara epey sinirlenen Pucca, Instagram yayın kanalı üzerinden öfkesini kusmaya da devam etti.

Sizce bu konu nereye varacak? Hadi yorumlara...

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