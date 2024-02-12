"Dilan Polat'ı Özledim" Paylaşımı Yapıp Ardından Sildiği Söylenen Hande Yener'den Jet Hızıyla Açıklama
"Dilan Polat'ı Özledim" Paylaşımı Yapıp Ardından Sildiği Söylenen Hande Yener'den Jet Hızıyla Açıklama
Hande Yener'in bir dönem arkadaşı olduğu söylenen Dilan Polat hakkında 'özledim' paylaşımı yapıp, ardından hemen sildiği iddia edilen paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Pek çok kişi 'acaba gerçekten öyle bir paylaşım yaptı mı?' diye düşünürken ünlü şarkıcı ve Yener'in basın danışmanından yalanlama geldi!
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Aranızda Dilan Polat'ı tanımayan kaldı mı? Sosyal medya kullanmayalara bile adını ezberleten Polat, özellikle ultra lüks yaşantısına dair paylaşımlarla hafızalara kazındı.
"Para bizde, şöhret bizde" sözünü herkese duyuran Dilan ve Engin Polat çiftinin şatafatlı hayatlarına epeyce bir tanık olmuştuk.
Özellikle de Engin Polat'ın, biricik karısına aldığı göz kamaştıran hediyeler züğürdün çenesine yoracak cinstendi. Hediye almak için özel bir güne de gerek yoktu gerçekten.
Engin Bey ülkenin tüm çiçek stoğunu tek başına bitirebiliyordu da diyebiliriz. Eşinin başından aşağı kamyonla gül dökmeler, tüm evi çiçek yapraklarıyla doldurmalar, havuzu güllerle kaplamalar... Neler neler!
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Peki size bir soru, normal zamanlarda Dilan Polat'ı altına boğan, yoluna-yatağına çiçekler döken, dudak uçuklatan hediyeler alan Engin Polat eşinin doğum gününde ne yapar?
Biz söyleyelim,dünyaca ünlü isimlerin ve markaların boy boy gösterildiği Times Meydanı'na verdiği bu reklamla "seni seviyorum" dedi.
Bununla mı kaldı? Kalmadı elbette! Sadece kadınlar ve çocuklar için Dilan Polat adına vakıf kuran Engin Polat, eşine doğum günü hediyesi olarak kırmızı bir Ferrari aldı.
Fiyatını, vergisini hatta yaktığı benzini düşünürken bile bizim cebimizin yandığını hissettiğimiz o meşhur Ferrari o zaman alınmıştı işte.
Bu kadarla bitmedi a dostlar! Enercii yazılı ledin gözümüze çarptığı bir de parti yapıldı. Polat çiftinin tüm sevenleri oradaydı.
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Dilan Polat'ı 2023 yılında yapılan böylesine bir organizasyonda yalnız bırakmayanlardan biri de Hande Yener oldu. İkili sahneye beraber çıkıp şarkılar söyledi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Sizi bir de 2022 yılına götürelim mi? Engin Polat'ın eşine Dilan Diamond adlı mücevher mağazası satın aldığı doğum gününde yapılan partide de ünlü şarkıcıyı görmüştük.
Dilan Polat o zamanki doğum gününde de yine Hande Yener'le beraber sahne almış. Bu haberlerden sonra ikilinin yakın oldukları çok konuşulmuştu.
Böylesi bir hayat yaşayan Dilan Polat ve Engin Polat beraberindeki 12 kişi, haklarındaki kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla cezaevinde artık.
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Geçtiğimiz gün ortaya bir iddia atıldı. Hande Yener'in Twitter (X) hesabı üzerinden Dilan Polat'ın tutuklanmasından aylar sonra paylaşım yaptığı söylendi.
"Dilan Polat'ı çok özlüyorum" yazdığı bir tweet paylaştığı ardından bu paylaşımı hızla sildiği öne sürüldü.
Bu paylaşımın gündem olmasından sonra Hande Yener'den jet hızıyla açıklama geldi. "Tweet zaten fake, o kadar belli ki" diyen ünlü şarkıcı iddiaları yalanladı.
Hande Yener'in basın danışmanı Selim Akar da bir paylaşım yaparak, söz konusu Dilan Polat paylaşımının asılsız olduğunu açıkladı.
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