"Dilan Polat'ı Özledim" Paylaşımı Yapıp Ardından Sildiği Söylenen Hande Yener'den Jet Hızıyla Açıklama

Hande Yener'in bir dönem arkadaşı olduğu söylenen Dilan Polat hakkında 'özledim' paylaşımı yapıp, ardından hemen sildiği iddia edilen paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Pek çok kişi 'acaba gerçekten öyle bir paylaşım yaptı mı?' diye düşünürken ünlü şarkıcı ve Yener'in basın danışmanından yalanlama geldi!