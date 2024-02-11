Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Hande Yener Cezaevindeki Yakın Arkadaşı Dilan Polat'ı Özlediğini Söylediği Paylaşımı Anında Silmiş!

Hande Yener Cezaevindeki Yakın Arkadaşı Dilan Polat'ı Özlediğini Söylediği Paylaşımı Anında Silmiş!

Hande Yener Dilan Polat
GNS
GNS - Onedio Editörü
11.02.2024 - 20:59

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, cezaevine girmeden önce yaşadıkları şaşalı hayatla gündemimizde yer alıyordu bildiğiniz gibi. Hepimizin akıllarında şimdilerde kelepçeli gözaltı fotoğrafları belirse de, soruşturmalar başlatılmadan önce yaptıklarını hatırlayanlar bilir ki durum bambaşkaydı. Dilan Polat'ın o dönemlerinde arkadaşı olan ünlü isimlerden biri de Hande Yener'di. Yener'in, Polat'la ilgili paylaşım yapıp ardından sildiği iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dilan Polat denince artık aklımıza gelen, hafızalarımızda canlanan ilk görsel gözaltına alındığı anın fotoğrafı oluyor.

Dilan Polat denince artık aklımıza gelen, hafızalarımızda canlanan ilk görsel gözaltına alındığı anın fotoğrafı oluyor.

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat, Engin Polat ve beraberindeki 12 kişi hakkında geçtiğimiz Kasım ayında tutuklama kararı çıkmıştı hatırlarsanız. O gün bugündür gelişmelerin yakın takipçisiyiz.

Herkes görmekten bıktı ve "yeter artık" diye isyan etti bir dönem. Çünkü gündem sadece ve sadece Dilan Polat'tan ibaretti.

Herkes görmekten bıktı ve "yeter artık" diye isyan etti bir dönem. Çünkü gündem sadece ve sadece Dilan Polat'tan ibaretti.

Önce soruşturma süreci, ardından gözaltı süreci, daha sonra tutuklama kararı ve cezaevine girmeleri derken epey uzun süre konuştuk Polatlar'ı. Fakat cezaevindeki Dilan Polat'ın son durumu da oldukça gündem oldu. Ruh sağlığının gittikçe bozulduğunu ve iyi olmadığını mektuplarında dile getiren Dilan Polat hakkında, geçtiğimiz gün gerçekleşen mahkemeden yine beraat kararı çıkmadı.

Diyoruz ya, gündemde sadece mahkeme süreçleri yer alıyor ama aslında biz Dilan Polat'ı lüks ve şaşalı hayatıyla tanıdık.

Diyoruz ya, gündemde sadece mahkeme süreçleri yer alıyor ama aslında biz Dilan Polat'ı lüks ve şaşalı hayatıyla tanıdık.

Yatlar, katlar, özel jetler, kuryelere dağıtılan altınlar, kahvelere koyulan altınlar ve pek çok daha fazlası. Paraya para demeyen Dilan Polat, Instagram hikayelerinde kendisi hakkında olumsuz yorum yapanlara tepki verirken tükürmesiyle dikkat çekiyordu hatta. 'Nereden nereye' diyebileceğimiz bir hayat.

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın karısını şımartmayı ne kadar sevdiğini hepimiz biliyorduk diye düşünüyorum.

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın karısını şımartmayı ne kadar sevdiğini hepimiz biliyorduk diye düşünüyorum.

Bunu eşine doğum günü hediyesi olarak sürpriz üstüne sürpriz yapmasından, bir de son model bir Ferrari hediye etmesinden de anlayabilirsiniz. O dönem Dilan Polat'ın doğum günü sosyal medyada epey yankı uyandırmıştı haliyle.

Belki hatırlayanınız vardır, doğum günü kutlamasına Hande Yener katılmış ve birlikte düet dahi yapmışlardı.

Belki hatırlayanınız vardır, doğum günü kutlamasına Hande Yener katılmış ve birlikte düet dahi yapmışlardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yalnızca 2022'de değil, bir sonraki doğum gününde de yine Hande Yener eşlik etmiş Dilan Polat'a.

Yalnızca 2022'de değil, bir sonraki doğum gününde de yine Hande Yener eşlik etmiş Dilan Polat'a.

İddialara göre Hande Yener, Dilan Polat'ın tutuklanmasından aylar sonra "Çok özlüyorum" yazdığı bir tweet paylaşımı yaptı.

İddialara göre Hande Yener, Dilan Polat'ın tutuklanmasından aylar sonra "Çok özlüyorum" yazdığı bir tweet paylaşımı yaptı.

Fakat söylenenlere göre bu paylaşımı hemen sildi.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
5
4
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?