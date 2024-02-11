Hande Yener Cezaevindeki Yakın Arkadaşı Dilan Polat'ı Özlediğini Söylediği Paylaşımı Anında Silmiş!

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, cezaevine girmeden önce yaşadıkları şaşalı hayatla gündemimizde yer alıyordu bildiğiniz gibi. Hepimizin akıllarında şimdilerde kelepçeli gözaltı fotoğrafları belirse de, soruşturmalar başlatılmadan önce yaptıklarını hatırlayanlar bilir ki durum bambaşkaydı. Dilan Polat'ın o dönemlerinde arkadaşı olan ünlü isimlerden biri de Hande Yener'di. Yener'in, Polat'la ilgili paylaşım yapıp ardından sildiği iddia edildi.