Hande Yener Cezaevindeki Yakın Arkadaşı Dilan Polat'ı Özlediğini Söylediği Paylaşımı Anında Silmiş!
Hande Yener Cezaevindeki Yakın Arkadaşı Dilan Polat'ı Özlediğini Söylediği Paylaşımı Anında Silmiş!
Dilan Polat ve Engin Polat çifti, cezaevine girmeden önce yaşadıkları şaşalı hayatla gündemimizde yer alıyordu bildiğiniz gibi. Hepimizin akıllarında şimdilerde kelepçeli gözaltı fotoğrafları belirse de, soruşturmalar başlatılmadan önce yaptıklarını hatırlayanlar bilir ki durum bambaşkaydı. Dilan Polat'ın o dönemlerinde arkadaşı olan ünlü isimlerden biri de Hande Yener'di. Yener'in, Polat'la ilgili paylaşım yapıp ardından sildiği iddia edildi.
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Dilan Polat denince artık aklımıza gelen, hafızalarımızda canlanan ilk görsel gözaltına alındığı anın fotoğrafı oluyor.
Herkes görmekten bıktı ve "yeter artık" diye isyan etti bir dönem. Çünkü gündem sadece ve sadece Dilan Polat'tan ibaretti.
Diyoruz ya, gündemde sadece mahkeme süreçleri yer alıyor ama aslında biz Dilan Polat'ı lüks ve şaşalı hayatıyla tanıdık.
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın karısını şımartmayı ne kadar sevdiğini hepimiz biliyorduk diye düşünüyorum.
Belki hatırlayanınız vardır, doğum günü kutlamasına Hande Yener katılmış ve birlikte düet dahi yapmışlardı.
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Yalnızca 2022'de değil, bir sonraki doğum gününde de yine Hande Yener eşlik etmiş Dilan Polat'a.
İddialara göre Hande Yener, Dilan Polat'ın tutuklanmasından aylar sonra "Çok özlüyorum" yazdığı bir tweet paylaşımı yaptı.
Fakat söylenenlere göre bu paylaşımı hemen sildi.
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