Doğmamış Bebeklerine Don Biçmek Yerine Instagram Hesabı Açan Tayyargiller Yine Sınırları Zorladı

Çünkü parti pozlarını ve videolarını paylaşıyor olsa da, aslında cinsiyeti daha geç açıklayacaktı. Fakat organizasyon şirketi bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu Özlem Öz paylaşmadan önce açıkladı. Her ne kadar bu paylaşımı sildirseler de olan olmuştu bir kere...