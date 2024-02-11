Doğmamış Bebeklerine Don Biçmek Yerine Instagram Hesabı Açan Tayyargiller Yine Sınırları Zorladı
Doğmamış Bebeklerine Don Biçmek Yerine Instagram Hesabı Açan Tayyargiller Yine Sınırları Zorladı
Fenomenlerin inceleme altına alınmaya başlanmasıyla gündemde Polatlar'dan sonra en çok dikkat çeken isim Tayyargiller olmuştu. Sosyal medyada pek çok alanda dikkat çeken Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, tüm mal varlıklarına el konmasına rağmen yaptıkları şaşalı cinsiyet partisiyle gündeme geldi. Hemen ardından bebeklerine direkt olarak Instagram hesabı açmaları gözlerden kaçmadı...
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Sosyal medyanın yakından takip edilen isimleri arasında Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Öz de yer alıyordu bildiğiniz gibi.
Dilan Polat'ın ardından Feyza Altun, Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında akılalmaz pek çok iddia paylaşıp "Bunlara da bakmamız lazım" demişti. Ardından lüks hayatlarıyla dikkat çeken bu çift de araştırılmaya başlandı.
Lüks ve şaşalı hayatlarıyla dikkat çeken Tayyargiller, araştırılmaya başlanmalarının hemen ardından yer sofrasında ve köy evinde paylaşımlar yapmaya başlamışlardı.
Davanın ardından her paylaşımıyla ayrı olay olan Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün mal varlıklarına da el konmuştu hatırlarsanız.
Bebeklerinin cinsiyeti belli olana kadar her gün heyecanlı paylaşımlar yapan ve takipçilerini de meraklandıran Özlem Öz, merakla beklenen cinsiyet partisinde hiç ummadığı durumlarla karşılaştı.
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Diğer bir yandan Serdar Özen, Tayyargiller için düzenlenen cinsiyet partisinin kendi firmasından çalıntı olduğunu iddia etti.
Tabii Özlem Öz sosyal medyada paylaşımlarını yapmaya devam etti. 5 kuşaktır erkek çocuk olmadığını söyleyen Öz ailesinde büyük bir sevinç olduğunu duyurdu.
Üstüne bir de ne görelim, doğmamış bebeği için Instagram hesabı açmış. Kullanıcı adı da "ozlemnewbaby".
Bunu görenler ise "Yok artık" tepkilerini esirgemedi.
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