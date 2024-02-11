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Doğmamış Bebeklerine Don Biçmek Yerine Instagram Hesabı Açan Tayyargiller Yine Sınırları Zorladı

Doğmamış Bebeklerine Don Biçmek Yerine Instagram Hesabı Açan Tayyargiller Yine Sınırları Zorladı

GNS
GNS - Onedio Editörü
11.02.2024 - 20:02

Fenomenlerin inceleme altına alınmaya başlanmasıyla gündemde Polatlar'dan sonra en çok dikkat çeken isim Tayyargiller olmuştu. Sosyal medyada pek çok alanda dikkat çeken Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, tüm mal varlıklarına el konmasına rağmen yaptıkları şaşalı cinsiyet partisiyle gündeme geldi. Hemen ardından bebeklerine direkt olarak Instagram hesabı açmaları gözlerden kaçmadı...

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Sosyal medyanın yakından takip edilen isimleri arasında Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Öz de yer alıyordu bildiğiniz gibi.

Sosyal medyanın yakından takip edilen isimleri arasında Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Öz de yer alıyordu bildiğiniz gibi.

Yıllardır sosyal medyada içerik üreticisi olarak faaliyet gösteren çifti görmemiş olmanız mümkün değil. Çünkü tanımayanlar bile son dönemde isimlerini sıkça duydu. Özellikle Dilan Polat davasının ardından araştırma altına alınan isimlerden bir tanesiydi Özlem Öz.

Dilan Polat'ın ardından Feyza Altun, Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında akılalmaz pek çok iddia paylaşıp "Bunlara da bakmamız lazım" demişti. Ardından lüks hayatlarıyla dikkat çeken bu çift de araştırılmaya başlandı.

Dilan Polat'ın ardından Feyza Altun, Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında akılalmaz pek çok iddia paylaşıp "Bunlara da bakmamız lazım" demişti. Ardından lüks hayatlarıyla dikkat çeken bu çift de araştırılmaya başlandı.

Tıpkı Polat ailesi gibi yakın markaja alınan ve artık Tayyargiller adıyla anılmaya başlanan fenomen çiftin tüm işleri, paylaşımları, çekilişleri, e-ticaret satışları ve ürettikleri fabrikalara kadar her şey incelenmişti.

Lüks ve şaşalı hayatlarıyla dikkat çeken Tayyargiller, araştırılmaya başlanmalarının hemen ardından yer sofrasında ve köy evinde paylaşımlar yapmaya başlamışlardı.

Lüks ve şaşalı hayatlarıyla dikkat çeken Tayyargiller, araştırılmaya başlanmalarının hemen ardından yer sofrasında ve köy evinde paylaşımlar yapmaya başlamışlardı.

Tabii bu paylaşımlarının ardından 'tamam en fakir sizsiniz, inandık' tepkileri de beraberinde gelmişti.

Davanın ardından her paylaşımıyla ayrı olay olan Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün mal varlıklarına da el konmuştu hatırlarsanız.

Davanın ardından her paylaşımıyla ayrı olay olan Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün mal varlıklarına da el konmuştu hatırlarsanız.

Üç kız çocukları olan ve dördüncü bebeklerini bekleyen Tayyargil çifti, hesaplarını gizliye alacaklarını ve bundan sonra gizli hesapta paylaşım yapacaklarını söylediğini görmüştük. Takipçileri ise bebekleri üzerinden prim kastıklarına yönelik sinirli yorumlar yapmaya başlamıştı.

Bebeklerinin cinsiyeti belli olana kadar her gün heyecanlı paylaşımlar yapan ve takipçilerini de meraklandıran Özlem Öz, merakla beklenen cinsiyet partisinde hiç ummadığı durumlarla karşılaştı.

Bebeklerinin cinsiyeti belli olana kadar her gün heyecanlı paylaşımlar yapan ve takipçilerini de meraklandıran Özlem Öz, merakla beklenen cinsiyet partisinde hiç ummadığı durumlarla karşılaştı.

Çünkü parti pozlarını ve videolarını paylaşıyor olsa da, aslında cinsiyeti daha geç açıklayacaktı. Fakat organizasyon şirketi bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu Özlem Öz paylaşmadan önce açıkladı. Her ne kadar bu paylaşımı sildirseler de olan olmuştu bir kere...

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Diğer bir yandan Serdar Özen, Tayyargiller için düzenlenen cinsiyet partisinin kendi firmasından çalıntı olduğunu iddia etti.

Diğer bir yandan Serdar Özen, Tayyargiller için düzenlenen cinsiyet partisinin kendi firmasından çalıntı olduğunu iddia etti.

'Bu ses kaydı için bile emeğimiz varken, terbiyesizce her şeyi kopyalamışsınız! Mecbur değildim evladıma tasarladığım etkinliği size uygulamaya. Bunu yapan ezik organizasyon şirketini de alkışlıyorum.' diyerek isyan eden bir paylaşımda bulunmuştu.

Tabii Özlem Öz sosyal medyada paylaşımlarını yapmaya devam etti. 5 kuşaktır erkek çocuk olmadığını söyleyen Öz ailesinde büyük bir sevinç olduğunu duyurdu.

Tabii Özlem Öz sosyal medyada paylaşımlarını yapmaya devam etti. 5 kuşaktır erkek çocuk olmadığını söyleyen Öz ailesinde büyük bir sevinç olduğunu duyurdu.

Hatta kayınvalidesi bu haberi görünce gerçekten bayılmış.

Üstüne bir de ne görelim, doğmamış bebeği için Instagram hesabı açmış. Kullanıcı adı da "ozlemnewbaby".

Üstüne bir de ne görelim, doğmamış bebeği için Instagram hesabı açmış. Kullanıcı adı da "ozlemnewbaby".

'4. bebeğimiz için açılmış Instagram hesabıdır.' yazıyor profilde de. Henüz adı yok ya da bizimle paylaşmak istemiyorlar. Ondan hesaba bebeğin adını vermemişler...

Bunu görenler ise "Yok artık" tepkilerini esirgemedi.

Bunu görenler ise "Yok artık" tepkilerini esirgemedi.

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