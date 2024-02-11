Tayyargillerin Merakla Beklenen Cinsiyet Partisi Organizasyonunun Çalıntı Olduğu Ortaya Çıktı!
Tayyargillerin Merakla Beklenen Cinsiyet Partisi Organizasyonunun Çalıntı Olduğu Ortaya Çıktı!
Dördüncü çocuklarının cinsiyetini öğrenmek için aylardır bekleyen ve bunu dillere destan bir organizasyona çeviren Tayyar ve Özlem Öz'ün çok konuşulan cinsiyet partisi çalıntı çıktı!
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Tayyargiller olarak anılan Tayyar ve Özlem Öz sosyal medyanın en tanınan çiftlerinden. Çiftin ismi Dilan Polat davasında da sık sık gündeme gelmişti.
Tayyargiller ise şimdilerde yeni doğacak çocuklarının heyecanını yaşıyorlar.
Kendi organizasyon şirketi bulunan Serdar Özen, Tayyargiller için yapılan cinsiyet partisinin kendisinden çalıntı olduğunu söyledi!
O organizasyonun videosunu da şöyle bırakalım.👇
Özen, Tayyargiller'in cinsiyet partisi konseptinin kendi çocuğu için yaptığından birebir çalıntı olduğunu iddia etti.
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Serdar Özen, Özlem Öz'ün kendisinden bu partiyi ücretsiz istediğini, olumsuz yanıt aldığında ise partiyi başka bir organizasyon şirketiyle yaptığını da paylaştı.
Özen çifti çalıntı olduklarını söyledikleri cinsiyet partisi organizasyonunun ardından ise bu açıklamayı paylaştılar.👇
Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce organizasyon şirketinin hatası mı yoksa Tayyargiller çifti mi sorumlu?
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