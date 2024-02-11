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Tayyargillerin Merakla Beklenen Cinsiyet Partisi Organizasyonunun Çalıntı Olduğu Ortaya Çıktı!

Tayyargillerin Merakla Beklenen Cinsiyet Partisi Organizasyonunun Çalıntı Olduğu Ortaya Çıktı!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 16:30

Dördüncü çocuklarının cinsiyetini öğrenmek için aylardır bekleyen ve bunu dillere destan bir organizasyona çeviren Tayyar ve Özlem Öz'ün çok konuşulan cinsiyet partisi çalıntı çıktı!

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Tayyargiller olarak anılan Tayyar ve Özlem Öz sosyal medyanın en tanınan çiftlerinden. Çiftin ismi Dilan Polat davasında da sık sık gündeme gelmişti.

Tayyargiller olarak anılan Tayyar ve Özlem Öz sosyal medyanın en tanınan çiftlerinden. Çiftin ismi Dilan Polat davasında da sık sık gündeme gelmişti.

Dilan Polat davasıyla birlikte gözler lüks yaşamlarıyla dikkat çeken fenomenlere dönmüşken konunun takipçilerinden olan avukat Feyza Altun Tayyargiller çiftinin de incelenmesi gerektiğini söylemişti.

Tayyargiller ise şimdilerde yeni doğacak çocuklarının heyecanını yaşıyorlar.

Tayyargiller ise şimdilerde yeni doğacak çocuklarının heyecanını yaşıyorlar.

3 kız çocuğu sahibi olan çiftin ailesine yeni katılacak olan minik üye için aylardır hummalı bir hazırlık var desek yanlış olmaz.

Çift bekledikleri bebeklerinin cinsiyetini ise dillere destan bir cinsiyet partisiyle öğrendiler. Organizasyon şirketinin azizliğine uğrayan çiftin başına gelenler bununla da sınırlı kalmadı.

Kendi organizasyon şirketi bulunan Serdar Özen, Tayyargiller için yapılan cinsiyet partisinin kendisinden çalıntı olduğunu söyledi!

Kendi organizasyon şirketi bulunan Serdar Özen, Tayyargiller için yapılan cinsiyet partisinin kendisinden çalıntı olduğunu söyledi!

O organizasyonun videosunu da şöyle bırakalım.👇

Özen, Tayyargiller'in cinsiyet partisi konseptinin kendi çocuğu için yaptığından birebir çalıntı olduğunu iddia etti.

Özen, Tayyargiller'in cinsiyet partisi konseptinin kendi çocuğu için yaptığından birebir çalıntı olduğunu iddia etti.
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Serdar Özen, Özlem Öz'ün kendisinden bu partiyi ücretsiz istediğini, olumsuz yanıt aldığında ise partiyi başka bir organizasyon şirketiyle yaptığını da paylaştı.

Serdar Özen, Özlem Öz'ün kendisinden bu partiyi ücretsiz istediğini, olumsuz yanıt aldığında ise partiyi başka bir organizasyon şirketiyle yaptığını da paylaştı.

Özen çifti çalıntı olduklarını söyledikleri cinsiyet partisi organizasyonunun ardından ise bu açıklamayı paylaştılar.👇

Özen çifti çalıntı olduklarını söyledikleri cinsiyet partisi organizasyonunun ardından ise bu açıklamayı paylaştılar.👇

Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce organizasyon şirketinin hatası mı yoksa Tayyargiller çifti mi sorumlu?

Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce organizasyon şirketinin hatası mı yoksa Tayyargiller çifti mi sorumlu?

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Mer Tem

Bu karı koca dünyayı versen,yeterli kültür, bilgi birikimi, tecrübe,tokluk, saygınlık, özgüven, kalite, medeniyet olmadığı için tüm hayatları birilerini kopy... Devamını Gör

KumdanKum

Tayyarelerden hiç hoslanmam ama benimkinin aynısını yaptin diye tepki gösterilmesi çocukça geldi bana... ha bana kalırsa ikinizinkide saçmalık.. daha doğrusu... Devamını Gör