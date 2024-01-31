Özlem Öz'ün Çekiliş Yaparken Çektiği Videodaki Saat Farkı Dikkatli Kullanıcıların Gözünden Kaçmadı!

Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklamak suçundan cezaevine girmesinin ardından gözler diğer fenomenlere dönmüştü. Bu fenomen isimlerden birisi de Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz olmuştu. Haklarında türlü iddialar ortaya atılan Özlem Öz, çekiliş sonucu açıkladığı videodaki saat farkı nedeniyle dikkatli sosyal medya kullanıcılarından tepki çekti!