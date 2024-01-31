Özlem Öz'ün Çekiliş Yaparken Çektiği Videodaki Saat Farkı Dikkatli Kullanıcıların Gözünden Kaçmadı!
Özlem Öz'ün Çekiliş Yaparken Çektiği Videodaki Saat Farkı Dikkatli Kullanıcıların Gözünden Kaçmadı!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2wwgo...
Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklamak suçundan cezaevine girmesinin ardından gözler diğer fenomenlere dönmüştü. Bu fenomen isimlerden birisi de Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz olmuştu. Haklarında türlü iddialar ortaya atılan Özlem Öz, çekiliş sonucu açıkladığı videodaki saat farkı nedeniyle dikkatli sosyal medya kullanıcılarından tepki çekti!
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Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama suçuyla hapis cezasına çarptırılmasının ardından gözler Özlem ve Tayyar Öz çiftine dönmüştü.
Birçok sosyal medya fenomeni gibi göz önüne çıkan ve her hareketleri dikkatle incelenen çift, paylaşımlarına özen göstermeye başlamıştı.
Gıda sektörüne giren çiftin sattıkları ürünler hakkında da türlü iddialar ortaya atılmıştı. Sağlıksız ortamda üretildikleri ve ürünlerin bozuk ya da kurtlu çıktığı iddia edilmişti.
Sosyal medyada da oldukça mütevazi paylaşımlar yapan ve 4. çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarlarken Özlem Öz, bir çekiliş yapmak istedi.
Çekilişin sonucunu ise fotoğrafı beğenen 120 bin küsür kişi arasından rulet şeklinde belirleyen Özlem Öz'ün o anları kaydettiği videoda bir sorun olduğu fark edildi.
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Çekilişe 00:06'da başlayan Özlem Öz'ün,
Fakat 00:06'da başladığı çekilişin ilk talihlisi 00:04'te belli oluyor!
Bir sonraki talihli için 00:07'de yeniden beğenenlerin arasından seçim yapmaya başlıyor.
Ve seçim yapıldığında saatler yine 00:04'ü gösteriyor.
Üçüncü ve son talihli için saat 00:08 iken
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Ve saatler bu sefer de 00:05'i gösteriyor.
Bu görüntüler de torpil iddialarını beraberinde getirdi.
Ve ortalık karıştı diyebiliriz!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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