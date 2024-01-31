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Pavyon Savaşları! Popstar Mehtap Dilber Dansı Yapan Nez İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

Pavyon Savaşları! Popstar Mehtap Dilber Dansı Yapan Nez İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
31.01.2024 - 14:19

Dilber konusu bir süre daha kapanacak gibi görünmüyor. Nez'in yaptığı dans için Popstar Mehtap öyle laflar etti ki, kavgada söylenmez!

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Pavyondaki Dilber'le uzaydaki Alper arasında gidip gelen ülke gündeminde yine ilginç magazin gelişmeleri var.

Pavyondaki Dilber'le uzaydaki Alper arasında gidip gelen ülke gündeminde yine ilginç magazin gelişmeleri var.

İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakterinin dansı tüm ülkede infial yaratınca ünlüler de bu akıma ayak uydurmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Nez olmuştu.

İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakterinin dansı tüm ülkede infial yaratınca ünlüler de bu akıma ayak uydurmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Nez olmuştu.

Nez'in Dilber dansını önce şuraya bırakalım, sonra asıl olaya geçelim 👇

Popstar Mehtap Yılmaz ise daha önce Sema Aydemir ve Gülşen'i Dilber dansına çok sert tepki gösterip şu sözleri söylemişti:👇

Popstar Mehtap Yılmaz ise daha önce Sema Aydemir ve Gülşen'i Dilber dansına çok sert tepki gösterip şu sözleri söylemişti:👇

'Bunların hepsini alacaksın bir pavyona koyacaksın, bunlar burada 15 gün dansçı olarak masa masa gezecekler o hayatın gerçek yüzünü görecekler, sonra da “bizi kurtarın” diye yalvaracaklar. Bu dansı çekenlerin yatacak yeri yok.'

Mehtap sefer Nez'i direkt olarak hedef alıp vites arttırdı. Popstar, Nez için "Senin beynine oksijen gitmiyor herhalde. O kadar meraklıysan git çalış, çık sahneye. O jartiyerleriyle acil başlaması lazım" dedi.

Mehtap sefer Nez'i direkt olarak hedef alıp vites arttırdı. Popstar, Nez için "Senin beynine oksijen gitmiyor herhalde. O kadar meraklıysan git çalış, çık sahneye. O jartiyerleriyle acil başlaması lazım" dedi.
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Aramızda Kalmasın programındaki o zehir zemberek sözler işte burada 👇

Bakalım Nez, Mehtap'ın bu sözlerine cevap verecek mi?

Bakalım Nez, Mehtap'ın bu sözlerine cevap verecek mi?

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