Pavyon Savaşları! Popstar Mehtap Dilber Dansı Yapan Nez İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Pavyon Savaşları! Popstar Mehtap Dilber Dansı Yapan Nez İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
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Pavyondaki Dilber'le uzaydaki Alper arasında gidip gelen ülke gündeminde yine ilginç magazin gelişmeleri var.
İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakterinin dansı tüm ülkede infial yaratınca ünlüler de bu akıma ayak uydurmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Nez olmuştu.
Nez'in Dilber dansını önce şuraya bırakalım, sonra asıl olaya geçelim 👇
Popstar Mehtap Yılmaz ise daha önce Sema Aydemir ve Gülşen'i Dilber dansına çok sert tepki gösterip şu sözleri söylemişti:👇
Mehtap sefer Nez'i direkt olarak hedef alıp vites arttırdı. Popstar, Nez için "Senin beynine oksijen gitmiyor herhalde. O kadar meraklıysan git çalış, çık sahneye. O jartiyerleriyle acil başlaması lazım" dedi.
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Aramızda Kalmasın programındaki o zehir zemberek sözler işte burada 👇
Bakalım Nez, Mehtap'ın bu sözlerine cevap verecek mi?
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