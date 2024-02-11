"İnci Taneleri" Tartışmasına Deniz Seki de Dahil Oldu: Yılmaz Erdoğan'a Sağlam Arka Çıktı!
"İnci Taneleri" Tartışmasına Deniz Seki de Dahil Oldu: Yılmaz Erdoğan'a Sağlam Arka Çıktı!
Ünlü şarkıcı Deniz Seki de, Kanal D'nin ses getiren dizisi 'inci Taneleri' tartışmasına dahil oldu. Seki, sanatçı arkadaşı Yılmaz Erdoğan'ı kolladı. Övgüler yağdırdığı sözleri magazinin gündemine yerleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kanal D'de yayınlanan "İnci Taneleri" dizisi daha yayınlanmadan gündeme yerleşti. O gün bugündür gündemden de düşmüyor.
Fragmanda yer alan "Dilber" sahnesinden sonra, dizi tartışmaların odağına yerleşti.
Şimdi de dizinin Yavuz Turgul imzalı "Gönül Yarası" filmi ile benzer olduğu konuşuluyor.
Bugün, birçok sanatçının dahil olduğu İnci Taneleri yorumlarına bir yenisi daha eklendi.
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan diziye sahip çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sanatçı arkadaşı Erdoğan için övgüler yağdırdı ve gelen eleştirileri geri püskürttü.
Seki, Erdoğan'ın rolü için "Adam bize Türkçe’yi öğretiyor beee!" diye yazdı.
"Pis kenafir gözlüler" diyerek ‘İnci Taneleri’ dizisine yapılan eleştirilere tepki gösterdi.
Sözlerini "Ayıptır, yapmayın" diye de olumsuz yorumlar hakkında görüşlerini belirterek bitirdi.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda