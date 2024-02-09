Pavyon Sahneleriyle Gündemden Düşmeyen "İnci Taneleri"nin "Gönül Yarası" ile Benzerliği İzleyenleri Şoke Etti!
Pavyon Sahneleriyle Gündemden Düşmeyen "İnci Taneleri"nin "Gönül Yarası" ile Benzerliği İzleyenleri Şoke Etti!
Son dönemlerin en popüler yapımlarından biri olan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisinin başrollerinde Şener Şen ve Meltem Cumbul'un yer aldığı Gönül Yarası filmi ile olan benzerliği dikkat çekti.
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"İnci Taneleri" hem pavyon sahneleri hem de Dilber karakteri ile sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi biliyorsunuz ki.
Ancak geçtiğimiz saatlerde Yılmaz Erdoğan imzalı "İnci Taneleri" dizisinin Yavuz Turgul imzalı "Gönül Yarası" filmi ile benzer olduğu öne sürüldü.
Dizi film eleştirmeni olarak tanıdığımız YouTuber Murat Soner, iki yapımı karşılaştırdığı videosu ile izleyenlerin kafalarını karıştırdı. Gelin iki yapım arasındaki benzerliklere birlikte bakalım!
İlk olarak iki yapımda da ana karakterimiz bir öğretmen. Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri'nde Edebiyat öğretmeni Azem karakterini, Şener Şen ise Gönül Yarası'nda Nazım karakterini canlandırıyor.
Nazım, 15 yıl sonra Güneydoğu'dan dönerken Azem ise 10 yıl sonra hapisten dönüyor. Aynı zamanda iki karakterin de bir kızı ve bir oğlu var.
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Gelelim pavyon meselesine. Gördüğünüz gibi iki yapımda da kadın karakterler pavyon sanatçısı olarak karşımıza çıkıyor.
Eş meselesine baktığımızda ise iki yapımda da kadın karakterlerin kocalarından kaçtığını görüyoruz. Peki benzerlikler bu kadarla bitiyor mu? Tabii ki de hayır!
Otellerin isimlerinden...
Eczanede çalışan arkadaşlara kadar iki yapımın benzer birçok yönü var!
Hatta oyuncuların biri tamamen aynı!
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İki popüler yapım arasındaki benzerlikleri daha detaylı incelemek isteyenler için 👇🏻
Siz İnci Taneleri ve Gönül Yarası yapımlarının birbirine benzediğini düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!
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