İmparator Lakaplı Teknik Direktör Fatih Terim'in Aylar Sonra Torunlarıyla Buluştuğu Anlar Yürek Burktu
İmparator Lakaplı Teknik Direktör Fatih Terim'in Aylar Sonra Torunlarıyla Buluştuğu Anlar Yürek Burktu
İmparator lakabıyla tanıdığımız usta teknik direktör Fatih Terim'in aylar sonra torunları ile buluştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Terim ve torunlarının o anları yürekleri burktu.
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İsmi artık Galatasaray ile özdeşleşen Fatih Terim'i hepimiz tanıyoruz. İmparator lakaplı ünlü teknik direktör şimdilerde Super League takımlarından Panathinaikos'u çalıştırıyor.
Bildiğiniz üzere spor gündeminin yanı sıra magazin gündeminin de sık sık konuşulan isimlerinden biri Fatih Terim.
Hatırlarsanız ünlü teknik direktör, son zamanlarda Seçil Erzan olayı ile çok konuşulmuştu!
Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in bu sefer de uzun zaman sonra torunlarıyla buluştuğu anlar gündeme geldi.
Dede ve torunların uzun zaman sonra buluştuğu anlar izleyenlerin yüreklerini burktu.
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İşte o anlar 👇🏻
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