Kayak Pozları Paylaşan Çağla Şıkel'den Kendisine Estetik Göndermesi Yapan Takipçisine Tokat Niteliğinde Cevap
Kayak Pozları Paylaşan Çağla Şıkel'den Kendisine Estetik Göndermesi Yapan Takipçisine Tokat Niteliğinde Cevap
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, kendisine estetik göndermesi yapan bir takipçisine tokat niteliğinde verdiği cevapla gündeme geldi.
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Ünlü model ve televizyon sunucusu Çağla Şıkel'i hepimiz tanıyoruz. Kendisi özel hayatını her ne kadar kameralardan uzak yaşamayı tercih etse de son zamanlarda magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden biri.
Ünlü isim ilişkileriyle de...
İlginç deneyimleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Fazlasıyla dobra olan ünlü isim, biliyorsunuz ki sert çıkışlarıyla da çok konuşuluyor.
Çağla Şıkel, bu sefer de bir takipçisine verdiği sert yanıtlarla gündeme geldi.
Geçtiğimiz saatlerde kayak yaparkenki anlarını takipçileri ile paylaşan ünlü sunucuya bir takipçisinden "Yüzünüze ne yaptınız öyle? Artık Çağla Şıkel'e benzemiyorsunuz bile" yorumu geldi.
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Gelin önce Çağla Şıkel'in paylaşımına bakalım!
Şimdi de takipçisinin eleştirisine 👇🏻
Çağla Şıkel, "hasta gibi" yorumuna biraz sinirlenmiş olacak ki açtı ağzını yumdu gözünü. Şıkel'den takipçisine biraz bilimsel biraz sitemkar tokat niteliğinde bir cevap geldi.
İşte Çağla Şıkel'in tokat niteliğindeki cevabı 👇🏻
Siz ünlü ismin cevabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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