Sandık Kokusu'nun Atilla'sı Metin Akdülger'den Hakkında Çıkan "Tartaklama" Haberlerine İlk Cevap Geldi!
Sandık Kokusu'nun Atilla'sı Metin Akdülger'den Hakkında Çıkan "Tartaklama" Haberlerine İlk Cevap Geldi!
Hatırlarsanız dün Metin Akdülger'in trafikte kavga ettiği iddia edilmiş ve sosyal medyada bu görüntüler gündem olmuştu. Bugün, Metin Akdülger'den iddialara yanıt geldi.
Detaylar 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kendisini Medcezir, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Şahsiyet, Atiye gibi popüler yapımlarda izlediğimiz başarılı oyuncu Metin Akdülger'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
Ünlü oyuncu şimdilerde ise Sandık Kokusu dizisindeki Atilla karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor bildiğiniz gibi.
Ünlü oyuncu Akdülger, hem özel hayatı hem kariyeri ile sık sık isminden söz ettirmeyi de başarıyor. Ancak Akdülger'in bu sefer gündeme gelmesinin başka bir sebebi var!
Hatırlarsanız dün Metin Akdülger'in trafikte kavga ettiği iddiası ortaya atılmış ve bu olay sosyal medyada gündem olmuştu.
Bugün ise ünlü oyuncudan hakkında çıkan "tartaklama" haberlerine dair ilk açıklama geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Akdülger, "Hakkımda çıkan iddialar doğruyu yansıtmamaktadır. Küçük bir kaza ve onun gerginliğiyle de ufak bir münakaşa yaşadım" dedi.
Akdülger aynı zamanda kamuoyuna böyle bir olay ile yansıdığı için sevenlerinden de özür diledi.
İşte Metin Akdülger'in açıklamasının tamamı 👇🏻
Siz ünlü oyuncunun açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda