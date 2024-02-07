Kızıl Goncalar'ın Başhekimi Hamdi Alkan RTÜK Cezası Hakkında Açıklama Yaptı
Kızıl Goncalar'ın Başhekimi Hamdi Alkan RTÜK Cezası Hakkında Açıklama Yaptı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=BTdkc...
Hatırlarsanız RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermiş ve cezanın “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık gerekçesiyle verildiği açıklanmıştı. Dizinin başhekimi Hamdi Alkan'dan RTÜK cezası hakkında açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Biliyorsunuz ki Kızıl Goncalar yayınlandığı günden beri Türk televizyonlarının en tartışmalı dizisi haline geldi.
FOX TV'de yayınlanan ve başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın yer aldığı cemaat ve seküler aile hayatlarını konu edinen dizi, eleştirilerin odağı olmuştu.
Hatta bir kesim muhafazakar yaşam biçimine ve tarikatlara yönelik olarak "algı manipülasyonu gerçekleştirdiği" iddia edilen dizinin ekranlardan kaldırılmasını bile talep etmişlerdi.
Daha sonra ise Kızıl Goncalar'a RTÜK tarafından idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verildi.
Dizi hakkındaki tartışmalar devam ederken geçtiğimiz saatlerde dizinin başhekimi Hamdi Alkan, RTÜK cezası ile ilgili açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Snob Magazin'in haberine göre Hamdi Alkan, Kızıl Goncalar'ın RTÜK cezası alması hakkında "Biliyorum, ben de oradayım. Oranın başhekimi benim" açıklamasını yaptı.
İşte Hamdi Alkan'ın açıklamaları 👇🏻
"Ceza geldi ama gitti şu anda" diyen ve dizinin ceza alması hakkında konuşmak istemeyen Alkan'ın konuyu değiştirmesi de gözlerden kaçmadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda