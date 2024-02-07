Kızıl Goncalar'ın Başhekimi Hamdi Alkan RTÜK Cezası Hakkında Açıklama Yaptı

Hatırlarsanız RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermiş ve cezanın “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık gerekçesiyle verildiği açıklanmıştı. Dizinin başhekimi Hamdi Alkan'dan RTÜK cezası hakkında açıklama geldi.