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Kızıl Goncalar'ın Başhekimi Hamdi Alkan RTÜK Cezası Hakkında Açıklama Yaptı

Kızıl Goncalar'ın Başhekimi Hamdi Alkan RTÜK Cezası Hakkında Açıklama Yaptı

Kızıl Goncalar
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
07.02.2024 - 23:25

Hatırlarsanız RTÜKKızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermiş ve cezanın “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık gerekçesiyle verildiği açıklanmıştı. Dizinin başhekimi Hamdi Alkan'dan RTÜK cezası hakkında açıklama geldi.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=BTdkc...
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Biliyorsunuz ki Kızıl Goncalar yayınlandığı günden beri Türk televizyonlarının en tartışmalı dizisi haline geldi.

Biliyorsunuz ki Kızıl Goncalar yayınlandığı günden beri Türk televizyonlarının en tartışmalı dizisi haline geldi.

FOX TV'de yayınlanan ve başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın yer aldığı cemaat ve seküler aile hayatlarını konu edinen dizi, eleştirilerin odağı olmuştu.

FOX TV'de yayınlanan ve başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın yer aldığı cemaat ve seküler aile hayatlarını konu edinen dizi, eleştirilerin odağı olmuştu.

Hatta bir kesim muhafazakar yaşam biçimine ve tarikatlara yönelik olarak "algı manipülasyonu gerçekleştirdiği" iddia edilen dizinin ekranlardan kaldırılmasını bile talep etmişlerdi.

Hatta bir kesim muhafazakar yaşam biçimine ve tarikatlara yönelik olarak "algı manipülasyonu gerçekleştirdiği" iddia edilen dizinin ekranlardan kaldırılmasını bile talep etmişlerdi.

Daha sonra ise Kızıl Goncalar'a RTÜK tarafından idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verildi.

Daha sonra ise Kızıl Goncalar'a RTÜK tarafından idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verildi.

Dizi hakkındaki tartışmalar devam ederken geçtiğimiz saatlerde dizinin başhekimi Hamdi Alkan, RTÜK cezası ile ilgili açıklama yaptı.

Dizi hakkındaki tartışmalar devam ederken geçtiğimiz saatlerde dizinin başhekimi Hamdi Alkan, RTÜK cezası ile ilgili açıklama yaptı.
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Snob Magazin'in haberine göre Hamdi Alkan, Kızıl Goncalar'ın RTÜK cezası alması hakkında "Biliyorum, ben de oradayım. Oranın başhekimi benim" açıklamasını yaptı.

Snob Magazin'in haberine göre Hamdi Alkan, Kızıl Goncalar'ın RTÜK cezası alması hakkında "Biliyorum, ben de oradayım. Oranın başhekimi benim" açıklamasını yaptı.

İşte Hamdi Alkan'ın açıklamaları 👇🏻

"Ceza geldi ama gitti şu anda" diyen ve dizinin ceza alması hakkında konuşmak istemeyen Alkan'ın konuyu değiştirmesi de gözlerden kaçmadı.

"Ceza geldi ama gitti şu anda" diyen ve dizinin ceza alması hakkında konuşmak istemeyen Alkan'ın konuyu değiştirmesi de gözlerden kaçmadı.

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