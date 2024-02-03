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Tek İnanmayan Biz Değilmişiz: Selen Görgüzel Israrla Estetiksiz Olduğunu Söyleyen Gökhan Özen'le İddiaya Girdi

Tek İnanmayan Biz Değilmişiz: Selen Görgüzel Israrla Estetiksiz Olduğunu Söyleyen Gökhan Özen'le İddiaya Girdi

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
03.02.2024 - 23:30

Ünlü sanatçı Gökhan Özen son dönemde estetik iddialarıyla gündeme gelen isimlerden bir tanesi. Israrla estetik yaptırmadığını savunan ünlü sanatçı bu sefer de Selen Görgüzel ile iddiaya girdi.

Detaylar...

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2000'li yılların en sevilen isimlerinden biri olan Gökhan Özen'i tandığınızı düşünüyoruz. Çünkü kendisi 2000'lerdeki neredeyse her kızın ilk aşkıydı.

2000'li yılların en sevilen isimlerinden biri olan Gökhan Özen'i tandığınızı düşünüyoruz. Çünkü kendisi 2000'lerdeki neredeyse her kızın ilk aşkıydı.

Hatta ünlü şarkıcı Özen, kendi dönemini yakıp kavurmuş, "Aramazsan Arama" ve "Budala" gibi parçalarını herkesin diline dolamayı başarmıştı.

Hatta ünlü şarkıcı Özen, kendi dönemini yakıp kavurmuş, "Aramazsan Arama" ve "Budala" gibi parçalarını herkesin diline dolamayı başarmıştı.

Bir süre Los Angeles'ta yaşayan ve daha sonra Türkiye'ye geri dönen Özen, bu sıralar konserlerine tam gaz devam ediyor.

Bir süre Los Angeles'ta yaşayan ve daha sonra Türkiye'ye geri dönen Özen, bu sıralar konserlerine tam gaz devam ediyor.

Ancak Gökhan Özen'i bu sıralar sık sık konuşuyor olmamızın nedeni konserleri değil. Yüzündeki değişimleri! Kendisi her ne kadar estetik yaptırmadığını iddia etse de Özen'in yüzündeki değişim sık sık gündeme geliyor.

Ancak Gökhan Özen'i bu sıralar sık sık konuşuyor olmamızın nedeni konserleri değil. Yüzündeki değişimleri! Kendisi her ne kadar estetik yaptırmadığını iddia etse de Özen'in yüzündeki değişim sık sık gündeme geliyor.

Hatta ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde estetik iddialarına daha fazla dayanamayarak sahnede çocukluk fotoğrafını bile gösterdi!

Hatta ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde estetik iddialarına daha fazla dayanamayarak sahnede çocukluk fotoğrafını bile gösterdi!

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

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Gökhan Özen bu sefer de her açıklaması olay olan Selen Görgüzel ile girdiği estetik iddiasıyla gündeme geldi.

Gökhan Özen bu sefer de her açıklaması olay olan Selen Görgüzel ile girdiği estetik iddiasıyla gündeme geldi.

"Ben Gökhan ile iddiaya girdim. O estetik yaptırmadığını iddia ediyor." diyen Görgüzel, Özen'i bir doktorun analiz edeceğini de açıkladı.

"Ben Gökhan ile iddiaya girdim. O estetik yaptırmadığını iddia ediyor." diyen Görgüzel, Özen'i bir doktorun analiz edeceğini de açıkladı.

Bakalım ısrarla estetiksiz olduğunu söyleyen Gökhan Özen'in doktor raporu nasıl çıkacak! Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bakalım ısrarla estetiksiz olduğunu söyleyen Gökhan Özen'in doktor raporu nasıl çıkacak! Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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