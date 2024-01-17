Tamam Kesin İnandık: Estetik İddialarına Katlanamayan Gökhan Özen Çocukluk Fotoğrafını Kanıt Olarak Sundu
Tamam Kesin İnandık: Estetik İddialarına Katlanamayan Gökhan Özen Çocukluk Fotoğrafını Kanıt Olarak Sundu
Ünlü sanatçı Gökhan Özen, estetik iddialarına daha fazla katlanamayarak sahnede çocukluk fotoğrafını gösterdi. Özen'in bu hamlesi 'tamam kesin inandık!' yorumlarıyla karşılandı.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
2000'lerin en popüler isimlerinden biri olan Gökhan Özen'i hatırlıyorsunuz diye düşünüyoruz.
Çünkü kendisi o yılları kasıp kavurmuş, şarkılarını herkesin diline dolamayı başarmıştı.
"Duman Gözlüm", "Aramazsan Arama" gibi şarkılarla hafızalarda yer edinen Özen, bir süre Los Angeles'ta yaşamış daha sonra Türkiye'ye geri dönmüştü.
Konserlerine tam gaz devam eden Gökhan Özen bu sefer şarkılarıyla değil yüzündeki değişim ile gündeme geldi.
Snob Magazin'in görsellerine göre, Gökhan Özen'in yüzünde bir değişim olduğu aşikardı ama kendisi estetik iddialarını reddetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Özen, muhabirlerden gelen soruları estetiği olmadığını yalnızca bir operasyon geçirdiğini söyleyerek yanıtladı.
İnandık mı? Hayır tabii! Ama Gökhan Özen ısrarından vazgeçmedi ve bu sefer de bir gazetecinin fotoğraf ve videosunu 'editlediğini' söyledi
Gökhan Özen yine kimseyi inandıramayınca botoks iddialarına daha fazla dayanamadı ve son kozunu oynadı!
Estetik iddialarına daha fazla dayanamaya Özen, sahnesinde çocukluk fotoğrafını göstererek "bu yaşta da estetik yaptırılmaz herhalde" dedi.
İşte o anlar 👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gökhan Özen ne kadar uğraşsa da yine kimseyi estetik yaptırmadığına inandıramadı...
Gelin yorumlara birlikte bakalım!
👇🏼
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda