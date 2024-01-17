Dua Lipa'dan Yeni Aşkı Callum Turner'la Dudak Dudağa Pozlar Biraz Erken Geldi!
Dua Lipa'dan Yeni Aşkı Callum Turner'la Dudak Dudağa Pozlar Biraz Erken Geldi!
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın yeni çıkan aşk iddialarını doğrular nitelikteki pozları gündem oldu. Detaylar içeriğimizde👇
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Dünyaca ünlü pop şarkıcı Dua Lipa, hepimizi sesi ve güzelliği ile büyülemeyi başaran bir isim.
Şarkılarıyla gündeme gelen pop yıldızı sık sık aşk hayatıyla da konuşuluyor.
En son ilişkisini kendisinden 14 yaş büyük Fransız yönetmen Romain Gavras'la yaşayan Dua Lipa ilişkilerinin bittiğini sevenlerine duyurduktan bir ay sonra yeni aşk iddialarıyla anıldı.
İngiliz oyuncu Collum Turner ile aşk yaşadığı düşünülen şarkıcı bu görüntülerle iddiaları kısmen doğrulamıştı.
Los Angeles'ta kameralara sarmaş dolaş yakalanan ikili iddiaları böylece tamamen kanıtlamış oldu.
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Kameralara oldukça samimi pozlar vermekten çekinmediler.
Yorumlara bakalım👇
1. "SONUNDA 40'LI YAŞLARINDA OLMAYAN YAKIŞIKLI BİR ADAM"
2. "Artık kesinleşti."
3. "Ne kadar rahat görünüyorlar değil mi 👀"
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4. "İki ateşli insan bir arada; bu bir kazanç 🏆"
5. "Evet. O kazandı!! Çünkü o daha popüler."
6. "Birlikte sevimli görünüyorlar muhtemelen en iyi çiftlerden biri"
7. "Onun için fazla yakışıklı, onun gibi biriyle birlikte olmalı. @NICKIMINAJ"
8. "harika zaman geçiriyorlar!"
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9. "birlikte çok iyi görünüyorlar aman tanrım"
10. "Çok tatlılar"
11. "Bir kez olsun iyi bir adam bulabilir mi?"
12. "şanslı adam"
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