Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Dua Lipa'dan Yeni Aşkı Callum Turner'la Dudak Dudağa Pozlar Biraz Erken Geldi!

Dua Lipa'dan Yeni Aşkı Callum Turner'la Dudak Dudağa Pozlar Biraz Erken Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 23:54

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın yeni çıkan aşk iddialarını doğrular nitelikteki pozları gündem oldu. Detaylar içeriğimizde👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dünyaca ünlü pop şarkıcı Dua Lipa, hepimizi sesi ve güzelliği ile büyülemeyi başaran bir isim.

Dünyaca ünlü pop şarkıcı Dua Lipa, hepimizi sesi ve güzelliği ile büyülemeyi başaran bir isim.

Şarkılarıyla gündeme gelen pop yıldızı sık sık aşk hayatıyla da konuşuluyor.

Şarkılarıyla gündeme gelen pop yıldızı sık sık aşk hayatıyla da konuşuluyor.

En son ilişkisini kendisinden 14 yaş büyük Fransız yönetmen Romain Gavras'la yaşayan Dua Lipa ilişkilerinin bittiğini sevenlerine duyurduktan bir ay sonra yeni aşk iddialarıyla anıldı.

En son ilişkisini kendisinden 14 yaş büyük Fransız yönetmen Romain Gavras'la yaşayan Dua Lipa ilişkilerinin bittiğini sevenlerine duyurduktan bir ay sonra yeni aşk iddialarıyla anıldı.

İngiliz oyuncu Collum Turner ile aşk yaşadığı düşünülen şarkıcı bu görüntülerle iddiaları kısmen doğrulamıştı.

İngiliz oyuncu Collum Turner ile aşk yaşadığı düşünülen şarkıcı bu görüntülerle iddiaları kısmen doğrulamıştı.

Los Angeles'ta kameralara sarmaş dolaş yakalanan ikili iddiaları böylece tamamen kanıtlamış oldu.

Los Angeles'ta kameralara sarmaş dolaş yakalanan ikili iddiaları böylece tamamen kanıtlamış oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kameralara oldukça samimi pozlar vermekten çekinmediler.

Kameralara oldukça samimi pozlar vermekten çekinmediler.

Yorumlara bakalım👇

1. "SONUNDA 40'LI YAŞLARINDA OLMAYAN YAKIŞIKLI BİR ADAM"

1. "SONUNDA 40'LI YAŞLARINDA OLMAYAN YAKIŞIKLI BİR ADAM"

2. "Artık kesinleşti."

2. "Artık kesinleşti."

3. "Ne kadar rahat görünüyorlar değil mi 👀"

3. "Ne kadar rahat görünüyorlar değil mi 👀"
İçeriğin Devamı Aşağıda

4. "İki ateşli insan bir arada; bu bir kazanç 🏆"

4. "İki ateşli insan bir arada; bu bir kazanç 🏆"

5. "Evet. O kazandı!! Çünkü o daha popüler."

5. "Evet. O kazandı!! Çünkü o daha popüler."

6. "Birlikte sevimli görünüyorlar muhtemelen en iyi çiftlerden biri"

6. "Birlikte sevimli görünüyorlar muhtemelen en iyi çiftlerden biri"

7. "Onun için fazla yakışıklı, onun gibi biriyle birlikte olmalı. @NICKIMINAJ"

7. "Onun için fazla yakışıklı, onun gibi biriyle birlikte olmalı. @NICKIMINAJ"

8. "harika zaman geçiriyorlar!"

8. "harika zaman geçiriyorlar!"
İçeriğin Devamı Aşağıda

9. "birlikte çok iyi görünüyorlar aman tanrım"

9. "birlikte çok iyi görünüyorlar aman tanrım"

10. "Çok tatlılar"

10. "Çok tatlılar"

11. "Bir kez olsun iyi bir adam bulabilir mi?"

11. "Bir kez olsun iyi bir adam bulabilir mi?"

12. "şanslı adam"

12. "şanslı adam"

Siz ne düşünüyorsunuz?Yorumlara👇

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın