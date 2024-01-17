Estetik Operasyon Hangi Ünlü Erkeğe Daha Çok Yakışmış?
Estetik Operasyon Hangi Ünlü Erkeğe Daha Çok Yakışmış?
Son dönemlerde bir estetik yaptırma furyası başladı biliyorsunuz. Sadece kadınlar değil erkekler arasında da epey yaygınlaşan estetik ameliyatları kimilerine iyi gelse de kimilerini tanınmaz hale getiriyor.
Gelin, ünlü erkekler arasında estetiğin en çok kime yakıştığını sizin oylarınızla seçelim...
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1. Rafet El Roman
2. Gökhan Özen
3. Mustafa Sandal
4. İdo Tatlıses
5. Fatih Ürek
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6. Özcan Deniz
7. Necati Şaşmaz
8. Kerimcan Durmaz
9. Tarkan
10. Kuşum Aydın
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11. Berdan Mardini
12. Hakan Hatipoğlu
Sizce Estetiğin En Çok Yakıştığı Ünlü Hangisi?
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