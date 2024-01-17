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Estetik Operasyon Hangi Ünlü Erkeğe Daha Çok Yakışmış?

Estetik Operasyon Hangi Ünlü Erkeğe Daha Çok Yakışmış?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.01.2024 - 10:01

Son dönemlerde bir estetik yaptırma furyası başladı biliyorsunuz. Sadece kadınlar değil erkekler arasında da epey yaygınlaşan estetik ameliyatları kimilerine iyi gelse de kimilerini tanınmaz hale getiriyor.

Gelin, ünlü erkekler arasında estetiğin en çok kime yakıştığını sizin oylarınızla seçelim...

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1. Rafet El Roman

1. Rafet El Roman

2. Gökhan Özen

2. Gökhan Özen

3. Mustafa Sandal

3. Mustafa Sandal

4. İdo Tatlıses

4. İdo Tatlıses

5. Fatih Ürek

5. Fatih Ürek
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6. Özcan Deniz

6. Özcan Deniz

7. Necati Şaşmaz

7. Necati Şaşmaz

8. Kerimcan Durmaz

8. Kerimcan Durmaz

9. Tarkan

9. Tarkan

10. Kuşum Aydın

10. Kuşum Aydın
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11. Berdan Mardini

11. Berdan Mardini

12. Hakan Hatipoğlu

12. Hakan Hatipoğlu

Sizce Estetiğin En Çok Yakıştığı Ünlü Hangisi?

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