Gülben Ergen İlk Kez Açıkladı: Abisi Nasıl Öldü?

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, katıldığı YouTube programında duygusal açıklamalarda bulundu. Daha önce abisini trafik kazasında kaybettiğini söyleyen Gülben Ergen, aslında abisinin en yakın arkadaşı tarafından öldürüldüğünü açıklarken gözyaşlarını tutamadı.