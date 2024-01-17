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Gülben Ergen İlk Kez Açıkladı: Abisi Nasıl Öldü?

Gülben Ergen İlk Kez Açıkladı: Abisi Nasıl Öldü?

Gülben Ergen
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.01.2024 - 22:03

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, katıldığı YouTube programında duygusal açıklamalarda bulundu. Daha önce abisini trafik kazasında kaybettiğini söyleyen Gülben Ergen, aslında abisinin en yakın arkadaşı tarafından öldürüldüğünü açıklarken gözyaşlarını tutamadı.

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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, YouTube’ta yayınlanan Katarsis programına konuk oldu ve Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın sorularını yanıtladı.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, YouTube’ta yayınlanan Katarsis programına konuk oldu ve Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın sorularını yanıtladı.

Gülben Ergen, daha önce yaptığı ‘abimi genç yaşta trafik kazasında kaybettim’ açıklamasının doğru olmadığını ifade etti.

Gülben Ergen, daha önce yaptığı ‘abimi genç yaşta trafik kazasında kaybettim’ açıklamasının doğru olmadığını ifade etti.

Ergen, kendisinin 18, abisinin 21 yaşındayken en yakın arkadaşı tarafından yanlışlıkla öldürüldüğünü söyledi.

Ergen, kendisinin 18, abisinin 21 yaşındayken en yakın arkadaşı tarafından yanlışlıkla öldürüldüğünü söyledi.

Gülben Ergen’in açıklamaları 👇

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