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Son Paylaşımında Özgüven Patlaması Yaşayan Gülben Ergen Düşman Çatlattı

Son Paylaşımında Özgüven Patlaması Yaşayan Gülben Ergen Düşman Çatlattı

Gülben Ergen
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 01:20

Şarkıcı Gülben Ergen, Instagram paylaşımında özgüven patlaması yaşadı, hayranları da Ergen'i yorumsuz bırakmadı.

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Yılların sanatçısı Gülben Ergen'i tanımayan yoktur: Birbirinden hit şarkıları ile kendisi hiç dillerden düşmüyor.

Yılların sanatçısı Gülben Ergen'i tanımayan yoktur: Birbirinden hit şarkıları ile kendisi hiç dillerden düşmüyor.

Kendisi yıllar geçse de modası geçmeyen şarkıların sahibi olabilir ancak maalesef dillere 'ayaklarıyla' düştüğü de olmuştu.

Kendisi yıllar geçse de modası geçmeyen şarkıların sahibi olabilir ancak maalesef dillere 'ayaklarıyla' düştüğü de olmuştu.

Gülben Ergen'in ayakları için açılan hesap görenlere akıl tutulması yaşatmıştı!

Ünlü şarkıcı şimdiyse Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dillerde: Daha doğrusu o paylaşıma yazdığı açıklamayla...

Ünlü şarkıcı şimdiyse Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dillerde: Daha doğrusu o paylaşıma yazdığı açıklamayla...

Ergen paylaştığı fotoğraf dizisine yazdığı açıklamayla olay oldu: "Arkamdan da koşulmayacak ve konuşulmayacak gibi değilim sanki 😉"

Ergen paylaştığı fotoğraf dizisine yazdığı açıklamayla olay oldu: "Arkamdan da koşulmayacak ve konuşulmayacak gibi değilim sanki 😉"
www.instagram.com

Ergen, nerden geldiği bilinmeyen özgüven patlaması ile düşman çatlattı desek yeridir.

Ergen, nerden geldiği bilinmeyen özgüven patlaması ile düşman çatlattı desek yeridir.
www.instagram.com
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Ergen'in açıklaması yetmedi, üstüne sevenlerinden "Seni kıskanıyorlar!" kıvamında yorumlar geldi!

Ergen'in açıklaması yetmedi, üstüne sevenlerinden "Seni kıskanıyorlar!" kıvamında yorumlar geldi!

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