Son Paylaşımında Özgüven Patlaması Yaşayan Gülben Ergen Düşman Çatlattı
Son Paylaşımında Özgüven Patlaması Yaşayan Gülben Ergen Düşman Çatlattı
Şarkıcı Gülben Ergen, Instagram paylaşımında özgüven patlaması yaşadı, hayranları da Ergen'i yorumsuz bırakmadı.
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Yılların sanatçısı Gülben Ergen'i tanımayan yoktur: Birbirinden hit şarkıları ile kendisi hiç dillerden düşmüyor.
Kendisi yıllar geçse de modası geçmeyen şarkıların sahibi olabilir ancak maalesef dillere 'ayaklarıyla' düştüğü de olmuştu.
Ünlü şarkıcı şimdiyse Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dillerde: Daha doğrusu o paylaşıma yazdığı açıklamayla...
Ergen paylaştığı fotoğraf dizisine yazdığı açıklamayla olay oldu: "Arkamdan da koşulmayacak ve konuşulmayacak gibi değilim sanki 😉"
Ergen, nerden geldiği bilinmeyen özgüven patlaması ile düşman çatlattı desek yeridir.
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Ergen'in açıklaması yetmedi, üstüne sevenlerinden "Seni kıskanıyorlar!" kıvamında yorumlar geldi!
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