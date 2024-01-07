Kehanetleriyle Baba Vanga'yı Aratmayan Nurgül Yeşilçay İzleyenleri Kahkahaya Boğdu
Kehanetleriyle Baba Vanga'yı Aratmayan Nurgül Yeşilçay İzleyenleri Kahkahaya Boğdu
Nurgül Yeşilçay yetenekleri arasına Baba Vanga gibi kehanette bulunmayı da ekledi, videoyu izleyen herkes kendinden bir parça buldu!
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Ülkemizin değerli oyuncularından Nurgül Yeşilçay'ı artık tanımayan yoktur.
Yetenek de, güzellik de, mizah da onda: Sosyal medyayı aktif kullanan Yeşilçay, her paylaşımıyla kırıp geçiriyor.
Sosyal medya fenomenlerini tiye alışı olsun...
Eşofmanla otururken karşılaştığımız ev hali olsun, her paylaşımına samimiyetinden katıyor.
Yeşilçay şimdi de annelik içgüdülerini eğlenceli şekilde anlattığı videosuyla viral oldu.
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Kendine "Ana Vanga" diyen Yeşilçay'ın tahminleri ise tam on ikiden vurdu!
Yeşilçay videosuna "Ana Vanga 🤣🤣🤣 Evdekiler sayesinde hepimiz kahin gibi bir şey olduk😂😂😂" notunu düştü.
Ardından 'aynı ben' temalı yorumlar gecikmedi. 😂👇
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