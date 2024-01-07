Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kehanetleriyle Baba Vanga'yı Aratmayan Nurgül Yeşilçay İzleyenleri Kahkahaya Boğdu

Kehanetleriyle Baba Vanga'yı Aratmayan Nurgül Yeşilçay İzleyenleri Kahkahaya Boğdu

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 23:10

Nurgül Yeşilçay yetenekleri arasına Baba Vanga gibi kehanette bulunmayı da ekledi, videoyu izleyen herkes kendinden bir parça buldu!

Bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ülkemizin değerli oyuncularından Nurgül Yeşilçay'ı artık tanımayan yoktur.

Ülkemizin değerli oyuncularından Nurgül Yeşilçay'ı artık tanımayan yoktur.

Yetenek de, güzellik de, mizah da onda: Sosyal medyayı aktif kullanan Yeşilçay, her paylaşımıyla kırıp geçiriyor.

Yetenek de, güzellik de, mizah da onda: Sosyal medyayı aktif kullanan Yeşilçay, her paylaşımıyla kırıp geçiriyor.

Sosyal medya fenomenlerini tiye alışı olsun...

Sosyal medya fenomenlerini tiye alışı olsun...

Eşofmanla otururken karşılaştığımız ev hali olsun, her paylaşımına samimiyetinden katıyor.

Eşofmanla otururken karşılaştığımız ev hali olsun, her paylaşımına samimiyetinden katıyor.

Yeşilçay şimdi de annelik içgüdülerini eğlenceli şekilde anlattığı videosuyla viral oldu.

Yeşilçay şimdi de annelik içgüdülerini eğlenceli şekilde anlattığı videosuyla viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kendine "Ana Vanga" diyen Yeşilçay'ın tahminleri ise tam on ikiden vurdu!

Kendine "Ana Vanga" diyen Yeşilçay'ın tahminleri ise tam on ikiden vurdu!

Yeşilçay videosuna "Ana Vanga 🤣🤣🤣 Evdekiler sayesinde hepimiz kahin gibi bir şey olduk😂😂😂" notunu düştü.

Ardından 'aynı ben' temalı yorumlar gecikmedi. 😂👇

Ardından 'aynı ben' temalı yorumlar gecikmedi. 😂👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın