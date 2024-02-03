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Işın Karaca'nın Aleyna Tilki'ye Verdiği "Giyin" Tavsiyesi "Herkesin Hayatına Kimse Karışamaz" Dedirtti

Işın Karaca'nın Aleyna Tilki'ye Verdiği "Giyin" Tavsiyesi "Herkesin Hayatına Kimse Karışamaz" Dedirtti

Aleyna Tilki
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
03.02.2024 - 20:19

Geçtiğimiz günlerde yeni albümünün basın toplantısında Aleyna tilki ile ilgili sorulan sorulara cevap veren Işın Karaca'nın Tilki'ye verdiği tavsiye gündem oldu.

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Biliyorsunuz ki Aleyna Tilki, yaptığı dehşet verici açıklamalar ile son zamanlarda magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Biliyorsunuz ki Aleyna Tilki, yaptığı dehşet verici açıklamalar ile son zamanlarda magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Küçük yaşta dahil olduğu müzik sektöründe zorluklar yaşadığını belirten Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz aylarda ortalığı ayağa kaldıran isyanını da mutlaka duyduğunuzu düşünüyoruz.

Küçük yaşta dahil olduğu müzik sektöründe zorluklar yaşadığını belirten Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz aylarda ortalığı ayağa kaldıran isyanını da mutlaka duyduğunuzu düşünüyoruz.

Eğer duymadıysanız detayları buradan öğrenebilirsiniz 👇🏻

Aleyna Tilki'nin "Benim ölmemi istiyorlar" çıkışı sektörü birbirine katmış birçok ünlü isimden de tepki çekmişti hatırlarsanız.

Aleyna Tilki'nin "Benim ölmemi istiyorlar" çıkışı sektörü birbirine katmış birçok ünlü isimden de tepki çekmişti hatırlarsanız.

Tilki'ye tepki gösteren ünlülerden bir tanesi de Işın Karaca olmuş, Karaca " 23 yıldır albümlü, 32 yıldır sahnedeyim. böyle aksiyon görmedim." açıklamalarıyla Tilki'nin açıklamalarını resmen tiye almıştı.

Tilki'ye tepki gösteren ünlülerden bir tanesi de Işın Karaca olmuş, Karaca " 23 yıldır albümlü, 32 yıldır sahnedeyim. böyle aksiyon görmedim." açıklamalarıyla Tilki'nin açıklamalarını resmen tiye almıştı.

Geçtiğimiz günlerde "Geçmiş Bizden Sorulur" albümünün ilk şarkısı için basın toplantısı gerçekleştiren ünlü sanatçı muhabirlerin Aleyna Tilki ile ilgili sorularını yeniden yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde "Geçmiş Bizden Sorulur" albümünün ilk şarkısı için basın toplantısı gerçekleştiren ünlü sanatçı muhabirlerin Aleyna Tilki ile ilgili sorularını yeniden yanıtladı.
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Işın Karaca, muhabirlerin "Aleyna Tilki'ye bir tavsiye vermek isteseniz, o ne olurdu?" sorusuna verdiği "Giyin" cevabı ile gündeme geldi.

Işın Karaca, muhabirlerin "Aleyna Tilki'ye bir tavsiye vermek isteseniz, o ne olurdu?" sorusuna verdiği "Giyin" cevabı ile gündeme geldi.

Karaca'nın tavsiyesi sosyal medya kullanıcıları tarafından da oldukça eleştirildi. Gelin Işın Karaca'nın Aleyna Tilki'ye verdiği "giyin" tavsiyesine kim ne demiş birlikte bakalım!

Karaca'nın tavsiyesi sosyal medya kullanıcıları tarafından da oldukça eleştirildi. Gelin Işın Karaca'nın Aleyna Tilki'ye verdiği "giyin" tavsiyesine kim ne demiş birlikte bakalım!

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Boyle Diom

aleyna harbiden külotunu açarak geziyor btw aq, mini bile denemeyecek seviyede eteklerle dans ediyor.

enes yenilmez

aleyna sana bi tavsiye kıyafetsiz gez hem masraf olmaz.😉

hülya

sana ne be cırtlak sesli karı