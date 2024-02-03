Işın Karaca'nın Aleyna Tilki'ye Verdiği "Giyin" Tavsiyesi "Herkesin Hayatına Kimse Karışamaz" Dedirtti
Işın Karaca'nın Aleyna Tilki'ye Verdiği "Giyin" Tavsiyesi "Herkesin Hayatına Kimse Karışamaz" Dedirtti
Geçtiğimiz günlerde yeni albümünün basın toplantısında Aleyna tilki ile ilgili sorulan sorulara cevap veren Işın Karaca'nın Tilki'ye verdiği tavsiye gündem oldu.
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Biliyorsunuz ki Aleyna Tilki, yaptığı dehşet verici açıklamalar ile son zamanlarda magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Küçük yaşta dahil olduğu müzik sektöründe zorluklar yaşadığını belirten Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz aylarda ortalığı ayağa kaldıran isyanını da mutlaka duyduğunuzu düşünüyoruz.
Aleyna Tilki'nin "Benim ölmemi istiyorlar" çıkışı sektörü birbirine katmış birçok ünlü isimden de tepki çekmişti hatırlarsanız.
Tilki'ye tepki gösteren ünlülerden bir tanesi de Işın Karaca olmuş, Karaca " 23 yıldır albümlü, 32 yıldır sahnedeyim. böyle aksiyon görmedim." açıklamalarıyla Tilki'nin açıklamalarını resmen tiye almıştı.
Geçtiğimiz günlerde "Geçmiş Bizden Sorulur" albümünün ilk şarkısı için basın toplantısı gerçekleştiren ünlü sanatçı muhabirlerin Aleyna Tilki ile ilgili sorularını yeniden yanıtladı.
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Işın Karaca, muhabirlerin "Aleyna Tilki'ye bir tavsiye vermek isteseniz, o ne olurdu?" sorusuna verdiği "Giyin" cevabı ile gündeme geldi.
Karaca'nın tavsiyesi sosyal medya kullanıcıları tarafından da oldukça eleştirildi. Gelin Işın Karaca'nın Aleyna Tilki'ye verdiği "giyin" tavsiyesine kim ne demiş birlikte bakalım!
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aleyna harbiden külotunu açarak geziyor btw aq, mini bile denemeyecek seviyede eteklerle dans ediyor.
aleyna sana bi tavsiye kıyafetsiz gez hem masraf olmaz.😉
sana ne be cırtlak sesli karı