Yeni Enişte Alarmı: Alizade ve Edis'in Düet Haberi "Rota Yeniden Oluşturuluyor" Dedirtti
Yeni Enişte Alarmı: Alizade ve Edis'in Düet Haberi "Rota Yeniden Oluşturuluyor" Dedirtti
Son zamanların popüler ismi Alizade'nin yeni düetini Edis ile yapacağı haberi 'rota yeniden oluşturuluyor' dedirtti.
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Bildiğiniz üzere Alizade hem rap hem magazinin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Hem görünüşü hem müzik tarzıyla Cardi B'ye benzetilen Alizade'nin tarzı ayrı şarkıları ayrı açıklamaları apayrı olay yaratıyor.
Azerbeycan asıllı şarkıcının bildiğiniz üzere rapçi Ezhel'le olan garip ilişkisi de herkesin dilinde. Kendisi Ezhel'e her ne kadar "enişteniz" dese de geçtiğimiz günlerde Ezhel'in sevgilisini olduğunu öğrendikten sonra bunun aralarında bir espri olduğundan tamamen emin olduk.
Kadraj Magazin'in haberine göre geçtiğimiz saatlerde Edis, ünlü rapçi Alizade ile düet yapacağını açıkladı. Alizade'nin her adımı olay oluyor demiştik zaten!
Müzik sektörünün ünlü iki isminden gelen bu hamle "rota yeniden oluşturuluyor" dedirtti. Siz Alizade ve Edis'in düet haberi için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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pop müzik hakan pekerden sonra falan biteydi keşke ya. uzun saçlı kenan doğulu falan tamamdık biz. bunlar bok gibi ya.