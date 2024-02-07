Eşinin Sevgilisine Tehditler Savuran Neslim Güngen'in Zıvanadan Çıktığı Açıklamasında Küfürler Havada Uçuştu!
Eşinin Sevgilisine Tehditler Savuran Neslim Güngen'in Zıvanadan Çıktığı Açıklamasında Küfürler Havada Uçuştu!
Bildiğiniz üzere fenomenler soruşturmasında mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen tarafından aldatıldığını ağlayarak açıklamıştı. Neslim günden bu sefer eşinin sevgilisine seslendi. Güngen'in açıklamalarında küfürler havada uçuştu.
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Neslim Güngen, Dilan Polat davasından sonra hakkında soruşturma açılan fenomenlerden yalnızca bir tanesi biliyorsunuz ki!
Güngen'i diğer fenomenlerden ayıran detay ise Neslim Güngen'in Dilan Polat'ı sektörle tanıştıran kişi olması.
Hatta kendisi bu olaylardan sonra Polat için "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Neden olmasın ben sana destek olurum dedim. Cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım. Onun bu sektöre girmesini sağladım" demişti.
Hatırlarsanız soruşturmaya dahil edilen Güngen, zaten zor günlerden geçerken bir darbeyi de eşinden yemiş, eşinin kendisini bir eskortla aldattığını anlayarak açıklamıştı.
İhanetin ardından Neslim Güngen bu sefer de eşinin sevgilisine seslendi. Güngen'in Instagram hesabı üzerinden yaptığı ve resmen zıvanadan çıktığı açıklamasında küfürler havada uçuştu.
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İşte Neslim Güngen'in ağzıları açık bırakacak açıklamaları 👇🏻
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