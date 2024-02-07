Eşinin Sevgilisine Tehditler Savuran Neslim Güngen'in Zıvanadan Çıktığı Açıklamasında Küfürler Havada Uçuştu!

Bildiğiniz üzere fenomenler soruşturmasında mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen tarafından aldatıldığını ağlayarak açıklamıştı. Neslim günden bu sefer eşinin sevgilisine seslendi. Güngen'in açıklamalarında küfürler havada uçuştu.