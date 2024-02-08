Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri'ndeki Yanık "Hatıran Yeter" Yorumu Bölüme Damga Vurdu!
Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri'ndeki Yanık "Hatıran Yeter" Yorumu Bölüme Damga Vurdu!
İnci Taneleri'nin yeni bölümünde Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısını seslendiren Yılmaz Erdoğan, sesiyle büyüledi!
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Uzun yıllardır hem dizi hem film senaryosu hem şiir yazan, oyunculuğuyla hayran bırakan, oyuncu yetiştiren, nefis de şiir okuyan on parmağında on marifet Yılmaz Erdoğan son günlerde sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.
Sebebi ise yine kendi yazdığı ve başrollerinden biri olarak da rol aldığı yeni dizisi İnci Taneleri!
Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu gibi güçlü isimlerin bulunduğu dizi, ilk fragmanda tüm dikkatleri üzerine çeken Dilber dansıyla ülkenin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
Kimileri diziyle beraber patlayan pavyon kültürüne karşı çıkıp tepki gösterirken, kimileri de tam tersini savundu ve ortalık epey bir karıştı.
Dizide konuşulacak ve keşfedilecek çok daha derin başka olayların olduğu yeni yeni anlaşılan dizinin yeni bölümüne ise Yılmaz Erdoğan'ın "Hatıran Yeter" yorumu damga vurdu!
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Ferdi Tayfur'un ikonik şarkısını seslendiren Yılmaz Erdoğan'ın yorumu sosyal medyada büyük ilgi gördü 👏
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