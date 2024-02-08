Gündemsizlikten Bergen Pozlarını Anca Şimdi Paylaşmaya Karar Veren Farah Zeynep'in Tuhaf Konuşması Olay Oldu
Gündemsizlikten Bergen Pozlarını Anca Şimdi Paylaşmaya Karar Veren Farah Zeynep'in Tuhaf Konuşması Olay Oldu
Ne yapsa, ne dese olay olan Farah Zeynep Abdullah, iki sene önceki filmi Bergen'den pozlarını paylaştı. Hem hızı hem de paylaştığı videolardan birinde dikkat çeken konuşma tarzı sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Yılmaz Güney kaosundan, Fazıl Say polemiğine, Bihter filminden, filmin galasında giydiği göz kanatan elbiseye, her rolün altından çıkışından, ani Kızılcık Şerbeti kapanmasına Zeynep Farah Abdullah 2023'ü dolu dolu ve bol skandallı geçirdi biliyorsunuz!
Nereye baksak kendisini gördüğümüz, hiç beklemediğimiz anda sosyal medya kullanıcılarına verdiği cevaplarla karşılaştığımız Farah Zeynep Abdullah 2024'e girdiğimizden beri alışık olmadığımız derecede sessiz ve sakin.
Normal şartlarda lafını, yorumunu, eleştirisini hiç sakınmayan ve enteresan açıklamalarıyla da sık sık magazinin radarına giren Farah Zeynep Abdullah, en son gizemli sevgilisiyle halleriyle tepki çekmişti.
Geçtiğimiz saatlerde ise sosyal medyaya hızlı fakat fazla gecikmeli bir dönüş yaptı kendisi! İki yıl önce çektiği Bergen filminden kalan kamera arkası videolarını ve pozlarını paylaştı.
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Farah Zeynep Abdullah'ın şu pozları paylaşmak için beklediği süre de özellikle bu👇 videodaki konuşma tarzı da sosyal medya kullanıcılarının diline yine ve yeniden fena düştü!
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!
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