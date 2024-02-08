İzlerken Biz Yorulduk: Hamak Yogası Yapan Şevval Şahin Şekilden Şekle Girdi

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, sağlıklı yaşam deyince akla düşen ilk isimlerden birisi. Hamak ypgası yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaşan Şahin şekilden şekle girdi, onu izlerken oturduğumuz yerden biz yorulduk! 👇
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2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'i tanımayanınız yoktur: Kendisi sık sık paylaşımlarıyla magazinin gündemine gelen bir isim.
Şahin'in en çok konuşulma sebeplerinden biri de geçmişten bugüne yaşadığı değişim: Bıçak altına yatan Türkiye güzelinin eski halini görenler tanıyamıyor!
Şimdilerde sağlıklı yaşamıyla ön plana çıkan Şevval Şahin, fiziğinin hakkını vererek düzenli egzersiz ve spor yapıyor.
Spor ve yoga yaptığı anları her seferinde sosyal medyada paylaşan Şahin, bu sefer hamak yogası yaptı.
Kendisini izlerken biz oturduğumuz yerden onun yerine yorulduk!
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O anlar:
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