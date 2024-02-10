Tuğçe Tayfur Tepki Göstermişti: Hatıran Yeter Sahnesinden Sonra İnci Taneleri'nden Özür Metni Yayınlandı

'İnci taneleri gerçekten çok iyi bir dizi. Bende kaçırmadan izlemeye çalışıyorum. Dün bi sahnede Azem karakterinin Ferdi Tayfur şarkısı deyip okuduğu Hatıran Yeter’i bi başka araba sahnesinde Serkan Kaya’dan çalmaları biraz saçma oldu. Ama bunun arka planında telif hakları ve yakın ilişkilerden kaynaklı reklamsal çalışmalar olabilir. Her ne olursa olsun biz Ferdiciler arabada bangır bangır Ferdi Tayfur duymak isterdik. Sözü Ahmet Selçuk İlkana Müziği Yılmaz Tatlıses e ait olmasına rağmen Hatıran Yeter denilince akla Ferdi Tayfur gelir kimse kusura bakmasın. Belki babam yorum bile yapmaz buna ama insan bi sinir oluyo yani 🫠🤭 hormonlarım tavan zaten 🤰🏻'