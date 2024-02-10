Tuğçe Tayfur Tepki Göstermişti: Hatıran Yeter Sahnesinden Sonra İnci Taneleri'nden Özür Metni Yayınlandı
Tuğçe Tayfur Tepki Göstermişti: Hatıran Yeter Sahnesinden Sonra İnci Taneleri'nden Özür Metni Yayınlandı
Ekranlara damga vuran İnci Taneleri dizisinin son bölümü bir kez daha sosyal medyayı kasıp kavurdu. Yılmaz Erdoğan'ın 'Hatıran Yeter' şarkısını seslendirdiği sahnede Ferdi Tayfur'un değil de Serkan Kaya'nın yorumunun çalınması dikkat çekmişti. Ferdi Tayfur'un kızından ses yükselince İnci Taneleri dizisinden özür metni geldi!
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Kanal D ekranlarına yayın hayatına başlayan İnci Taneleri ilk bölümleriyle reytingleri altüst eden yapımlardan oldu.
Yılmaz Erdoğan'ın yıllar sonra kaleme aldığı projelerden biri olduğu dizide Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimler rol alıyor.
İlk fragmanla beraber "ben bomba gibi geliyorum!" mesajını veren yapımda en dikkat çeken isimlerden biri şüphesiz Dilber karakteri oldu.
Hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine erişen İnci Taneleri üçüncü bölümüyle de herkesi ekranlarının karşısına kilitledi.
Her bölümde olayların daha da karmaşıklaştığı son bölümün en büyük sürprizi ise Yılmaz Erdoğan'ın 'Hatıran Yeter' şarkısını söylemesi oldu.
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Azem ve Piraye yakınlaştığı sahnede, Azem'e hayat veren Erdoğan'ın güçlü sesiyle okuduğu 'Hatıran Yeter' performansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Sadece caz müzik dinlediğini öğrendiğimiz Piraye'nin bu sahneden sonra arabasında Serkan Kaya'nın yorumladığı 'Hatıran Yeter' şarkısını yeniden dinledi.
Yayınlanan sahnenin ardından mutluluğunu belirten Serkan Kaya'dan "şarkıyı bize ilk sevdiren Ferdi Babaya sevgilerimi sunarım" paylaşımı geldi.
Dizide, ikonik bir parça haline gelen parçanın Ferdi Tayfur'un sesinden değil de Serkan Kaya'dan çalınması Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un tepkisini çekti.
Instagram hesabından arka arkaya paylaşım yapan Tuğçe Tayfur, "'Hatıran Yeter' denilince de akla Serkan Kaya değil Ferdi Tayfur geliyor, kimse kusura bakmasın" dedi.
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"Kral olmak tesadüf değildir" ifadesini kullanan Tuğçe Tayfur bir de "er ne olursa olsun biz Ferdiciler arabada bangır bangır Ferdi Tayfur duymak isterdik" açıklamasını yaptı.
Babasının sesinin yerine Serkan Kaya'nın sesinden "Hatıran Yeter" çalınması hakkında bir paylaşım daha yapan Tuğçe Tayfur şunları söyledi:
Yaşananların ardından İnci Taneleri resmi hesabından bir açıklama geldi. Ferdi Tayfur'un seslendirdiği şarkının bestesinin de ona ait olduğunun ifade edilmesinden sonra özür yazısı yayınlandı.
"Bu yanlışlık için özür dileriz"
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