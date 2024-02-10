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Tuğçe Tayfur Tepki Göstermişti: Hatıran Yeter Sahnesinden Sonra İnci Taneleri'nden Özür Metni Yayınlandı

Tuğçe Tayfur Tepki Göstermişti: Hatıran Yeter Sahnesinden Sonra İnci Taneleri'nden Özür Metni Yayınlandı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.02.2024 - 11:01

Ekranlara damga vuran İnci Taneleri dizisinin son bölümü bir kez daha sosyal medyayı kasıp kavurdu. Yılmaz Erdoğan'ın 'Hatıran Yeter' şarkısını seslendirdiği sahnede Ferdi Tayfur'un değil de Serkan Kaya'nın yorumunun çalınması dikkat çekmişti. Ferdi Tayfur'un kızından ses yükselince İnci Taneleri dizisinden özür metni geldi!

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Kanal D ekranlarına yayın hayatına başlayan İnci Taneleri ilk bölümleriyle reytingleri altüst eden yapımlardan oldu.

Kanal D ekranlarına yayın hayatına başlayan İnci Taneleri ilk bölümleriyle reytingleri altüst eden yapımlardan oldu.

Yılmaz Erdoğan'ın yıllar sonra kaleme aldığı projelerden biri olduğu dizide Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimler rol alıyor.

Yılmaz Erdoğan'ın yıllar sonra kaleme aldığı projelerden biri olduğu dizide Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimler rol alıyor.

İlk fragmanla beraber "ben bomba gibi geliyorum!" mesajını veren yapımda en dikkat çeken isimlerden biri şüphesiz Dilber karakteri oldu.

İlk fragmanla beraber "ben bomba gibi geliyorum!" mesajını veren yapımda en dikkat çeken isimlerden biri şüphesiz Dilber karakteri oldu.

Hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine erişen İnci Taneleri üçüncü bölümüyle de herkesi ekranlarının karşısına kilitledi.

Hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine erişen İnci Taneleri üçüncü bölümüyle de herkesi ekranlarının karşısına kilitledi.

Her bölümde olayların daha da karmaşıklaştığı son bölümün en büyük sürprizi ise Yılmaz Erdoğan'ın 'Hatıran Yeter' şarkısını söylemesi oldu.

Her bölümde olayların daha da karmaşıklaştığı son bölümün en büyük sürprizi ise Yılmaz Erdoğan'ın 'Hatıran Yeter' şarkısını söylemesi oldu.
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Azem ve Piraye yakınlaştığı sahnede, Azem'e hayat veren Erdoğan'ın güçlü sesiyle okuduğu 'Hatıran Yeter' performansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sadece caz müzik dinlediğini öğrendiğimiz Piraye'nin bu sahneden sonra arabasında Serkan Kaya'nın yorumladığı 'Hatıran Yeter' şarkısını yeniden dinledi.

Sadece caz müzik dinlediğini öğrendiğimiz Piraye'nin bu sahneden sonra arabasında Serkan Kaya'nın yorumladığı 'Hatıran Yeter' şarkısını yeniden dinledi.

Yayınlanan sahnenin ardından mutluluğunu belirten Serkan Kaya'dan "şarkıyı bize ilk sevdiren Ferdi Babaya sevgilerimi sunarım" paylaşımı geldi.

Yayınlanan sahnenin ardından mutluluğunu belirten Serkan Kaya'dan "şarkıyı bize ilk sevdiren Ferdi Babaya sevgilerimi sunarım" paylaşımı geldi.

'Severek takip ettiğim Yılmaz Erdoğan projesi “İnci Taneleri” adlı dizi filmde dün gece sürpriz yaşadık mutlu olduk.Yakın zamanda seslendirdiğimiz “Hatıran Yeter” adlı eser Kanal D ekranlarından gönülleri ısıttı.Sürprizinden dolayı abim üstad halk ozanı Yılmaz Erdoğan’a Şarkıyı bize ilk sevdiren Ferdi Babaya ve bu diziyi bizlere ulaştıran Kanal D ye sevgilerimi sunarım. Ve bu kıymetli şarkının dünyaya gelmesine vesile olan üstad Ahmet Selçuk İlkan ve bestecisi rahmetli Yılmaz Tatlıses abimize de şükranlarımızı sunuyorum.

Sevgilerimle Serkan Kaya'

Dizide, ikonik bir parça haline gelen parçanın Ferdi Tayfur'un sesinden değil de Serkan Kaya'dan çalınması Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un tepkisini çekti.

Dizide, ikonik bir parça haline gelen parçanın Ferdi Tayfur'un sesinden değil de Serkan Kaya'dan çalınması Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un tepkisini çekti.

Instagram hesabından arka arkaya paylaşım yapan Tuğçe Tayfur, "'Hatıran Yeter' denilince de akla Serkan Kaya değil Ferdi Tayfur geliyor, kimse kusura bakmasın" dedi.

Instagram hesabından arka arkaya paylaşım yapan Tuğçe Tayfur, "'Hatıran Yeter' denilince de akla Serkan Kaya değil Ferdi Tayfur geliyor, kimse kusura bakmasın" dedi.
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"Kral olmak tesadüf değildir" ifadesini kullanan Tuğçe Tayfur bir de "er ne olursa olsun biz Ferdiciler arabada bangır bangır Ferdi Tayfur duymak isterdik" açıklamasını yaptı.

"Kral olmak tesadüf değildir" ifadesini kullanan Tuğçe Tayfur bir de "er ne olursa olsun biz Ferdiciler arabada bangır bangır Ferdi Tayfur duymak isterdik" açıklamasını yaptı.

Babasının sesinin yerine Serkan Kaya'nın sesinden "Hatıran Yeter" çalınması hakkında bir paylaşım daha yapan Tuğçe Tayfur şunları söyledi:

Babasının sesinin yerine Serkan Kaya'nın sesinden "Hatıran Yeter" çalınması hakkında bir paylaşım daha yapan Tuğçe Tayfur şunları söyledi:

'İnci taneleri gerçekten çok iyi bir dizi. Bende kaçırmadan izlemeye çalışıyorum. Dün bi sahnede Azem karakterinin Ferdi Tayfur şarkısı deyip okuduğu Hatıran Yeter’i bi başka araba sahnesinde Serkan Kaya’dan çalmaları biraz saçma oldu. Ama bunun arka planında telif hakları ve yakın ilişkilerden kaynaklı reklamsal çalışmalar olabilir. Her ne olursa olsun biz Ferdiciler arabada bangır bangır Ferdi Tayfur duymak isterdik. Sözü Ahmet Selçuk İlkana Müziği Yılmaz Tatlıses e ait olmasına rağmen Hatıran Yeter denilince akla Ferdi Tayfur gelir kimse kusura bakmasın. Belki babam yorum bile yapmaz buna ama insan bi sinir oluyo yani 🫠🤭 hormonlarım tavan zaten 🤰🏻'

Yaşananların ardından İnci Taneleri resmi hesabından bir açıklama geldi. Ferdi Tayfur'un seslendirdiği şarkının bestesinin de ona ait olduğunun ifade edilmesinden sonra özür yazısı yayınlandı.

Yaşananların ardından İnci Taneleri resmi hesabından bir açıklama geldi. Ferdi Tayfur'un seslendirdiği şarkının bestesinin de ona ait olduğunun ifade edilmesinden sonra özür yazısı yayınlandı.

"Bu yanlışlık için özür dileriz"

"Bu yanlışlık için özür dileriz"

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