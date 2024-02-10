Tayyargillerin Aylardır Erteledikleri Cinsiyet Partisi Gerçekleşti: Organizasyon Şirketinin Fiyaskosu Güldürdü
Tayyargillerin Aylardır Erteledikleri Cinsiyet Partisi Gerçekleşti: Organizasyon Şirketinin Fiyaskosu Güldürdü
Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti aylardır bebeklerinin cinsiyetini öğrenmeyi bekliyorlardı. Geçtiğimiz saatlerde Tayyargillerin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Ancak sakınan göze çöp battı ve organizasyon şirketi fiyaskosu güldürdü.
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Sosyal Medya Fenomeni Özlem Altınok Öz ve doktor eşi Tayyar Öz'ü mutlaka duymuş ya da görmüşsünüzdür. Ünlü çift Dilan Polat davasından sonra da sık sık gündeme gelmişti.
Lüks yaşantıları ile dikkat çeken çift, Polat davasından sonra soruşturmaya dahil edilmişlerdi. Yine de sosyal medyayı bırakmayan ve paylaşımlarına devam eden Özlem Öz, her paylaşımıyla olay olmaya da devam etmişti.
3 kız çocuğu olan çift şimdilerde dördüncü çocuklarını bekliyorlar. Hatta Özlem Öz, sosyal medya paylaşımlarında sık sık bebeğini paylaştı, hesabını gizliye alacağını söyleyerek sevenlerinden kendisini takip etmelerini istedi.
Bu dönemde ünlü çift sık sık bebekleri üzerinden prim kastıkları söylenerek eleştirilerin de odağı oldular. Öz'ün takipçi isteği de bu iddiaları kanıtlar nitelikteydi.
Ünlü çiftin merakla beklediği o gün sonunda geldi çattı. Ancak sakınan göz çöp batar misali çiftin heyecanla beklediği gün fiyaskoyla sonuçlandı.
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Bildiğiniz gibi Tayyar ve Özlem Öz çifti bebeklerinin cinsiyetini sır gibi saklıyorlardı.
Ancak parti çiftin beklediği gibi gitmedi ve organizasyon şirketi bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu çiftten önce açıkladı. Şirket, paylaşımı kısa süre içerisinde silse de sosyal medya kullanıcıları bebeğin cinsiyetini Özlem Öz paylaşmadan önce öğrenmiş oldu.
Özlem Öz ise yaşananları hiç bozuntuya vermedi ve bebeğin cinsiyetini öğrendikleri videoyu kendi Instagram hesabından paylaştı.
İşte o paylaşım 👇🏻
Yaşananlara Özlem Öz'ün tepkisi ne oldu bilemiyoruz ama organizasyon şirketine sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.
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