Tayyargillerin Aylardır Erteledikleri Cinsiyet Partisi Gerçekleşti: Organizasyon Şirketinin Fiyaskosu Güldürdü

Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti aylardır bebeklerinin cinsiyetini öğrenmeyi bekliyorlardı. Geçtiğimiz saatlerde Tayyargillerin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Ancak sakınan göze çöp battı ve organizasyon şirketi fiyaskosu güldürdü.

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