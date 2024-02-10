Saçlarını Kızı Kazıdı:Saçkıran Hastalığının Son Evresinde Olan Işın Karaca’nın Anne-Kız Paylaşımı Yürek Burktu
Saçlarını Kızı Kazıdı:Saçkıran Hastalığının Son Evresinde Olan Işın Karaca’nın Anne-Kız Paylaşımı Yürek Burktu
Bir süredir saçkıran hastalığı ile mücadele eden Işın Karaca, geçtiğimiz yıl kızının dökülen saçlarını kazıdığı anları paylaştı. Kızı için 'Kahraman kızım' diyen Işın Karaca'nın o anları yürek burktu.
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Müzik sektörünün en sevilen ve en güçlü isimlerinden biri olan Işın Karaca'yı hepimiz tanıyoruz. Kendisi hem şarkıları hem açıklamaları ile magazin gündeminin sık sık konuşulan isimlerinden biri.
Hatırlarsanız ünlü sanatçı geçtiğimiz yıl Instagram hesabından saçlarının olmadığı bir fotoğraf yayınlayarak saçkıran hastalığına yakalandığını açıklamıştı.
Alopeci Universal (AU) hastalığına yakalandığını açıklayan sanatçı, "Artık saklamak zor geliyor. Gördüğünüz üzere saçım yok, kaşlarım yok, kirpiklerim de. Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok.'' diyerek sevenlerini duygulandırmıştı.
Hastalığını paylaşmaktan çekinmeyen ve güçlü bir duruş sergileyen Karaca bu sefer de geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.
Işın Karaca, bir yıl önce kızıyla çektiği videoda kızının saçlarını kazıdığı anları takipçileriyle paylaştı.
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Videosuna "Saçlarım elimde kalacağına Mia hepsini kesti. Kahraman kızım Mia" notunu düşen Karaca'nın kızıyla olan dayanışması izleyenlerin yüreklerini burktu.
İşte o anlar 👇🏻
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