Eski Dostu Eser Yenenler'in Programına Konuk Olan Merve Boluğur'un Evlilik Açıklamaları "Üzülürsün" Dedirtti
Eski Dostu Eser Yenenler'in Programına Konuk Olan Merve Boluğur'un Evlilik Açıklamaları "Üzülürsün" Dedirtti
Eski dostu Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olan ve 'Ben Geyşayım' diyen Merve Boluğur'un evlilik açıklamaları çok konuşuldu.
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Hayatımıza Acemi Cadı'nın Ayşegül'ü olarak giren ve o günden itibaren gündemin en sevilen isimlerinden biri olan Merve Boluğur'u hepimiz tanıyoruz.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde eski dostu Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olarak katıldı.
"Eski dostu" diyoruz çünkü hatırlarsanız Merve Boluğur Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra Eser Yenenler ile de arası bozulmuştu.
İkilinin uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi ise hepimize geçmişin rafa kaldırıldığını ve buzların eridiğini düşündürttü.
Eser Yenenler'in programında en samimi hallerini sergileyen Boluğur'un evlilik ile ilgili yaptığı açıklamalar da çok konuşuldu.
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Yenenler, Boluğur'un mükemmeliyetçi olduğunu düşünürken Boluğur, "Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım" cevabıyla şaşırttı.
"Kendimi ilişkiye adıyorum" diyen Merve Boluğur'a Yenenler'den "İşte yapma onu" cevabı geldi.
İşte Merve Boluğur'un açıklamaları 👇🏻
Merve Boluğur'un açıklamalarına gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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