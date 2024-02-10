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Eski Dostu Eser Yenenler'in Programına Konuk Olan Merve Boluğur'un Evlilik Açıklamaları "Üzülürsün" Dedirtti

Eski Dostu Eser Yenenler'in Programına Konuk Olan Merve Boluğur'un Evlilik Açıklamaları "Üzülürsün" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
10.02.2024 - 19:21

Eski dostu Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olan ve 'Ben Geyşayım' diyen Merve Boluğur'un evlilik açıklamaları çok konuşuldu. 

Detaylar...

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Hayatımıza Acemi Cadı'nın Ayşegül'ü olarak giren ve o günden itibaren gündemin en sevilen isimlerinden biri olan Merve Boluğur'u hepimiz tanıyoruz.

Hayatımıza Acemi Cadı'nın Ayşegül'ü olarak giren ve o günden itibaren gündemin en sevilen isimlerinden biri olan Merve Boluğur'u hepimiz tanıyoruz.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde eski dostu Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olarak katıldı.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde eski dostu Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olarak katıldı.

"Eski dostu" diyoruz çünkü hatırlarsanız Merve Boluğur Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra Eser Yenenler ile de arası bozulmuştu.

"Eski dostu" diyoruz çünkü hatırlarsanız Merve Boluğur Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra Eser Yenenler ile de arası bozulmuştu.

İkilinin uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi ise hepimize geçmişin rafa kaldırıldığını ve buzların eridiğini düşündürttü.

İkilinin uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi ise hepimize geçmişin rafa kaldırıldığını ve buzların eridiğini düşündürttü.

İkilinin programda çok eğlenmesi de gözlerden kaçmadı. Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Eser Yenenler'in programında en samimi hallerini sergileyen Boluğur'un evlilik ile ilgili yaptığı açıklamalar da çok konuşuldu.

Eser Yenenler'in programında en samimi hallerini sergileyen Boluğur'un evlilik ile ilgili yaptığı açıklamalar da çok konuşuldu.
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Yenenler, Boluğur'un mükemmeliyetçi olduğunu düşünürken Boluğur, "Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım" cevabıyla şaşırttı.

Yenenler, Boluğur'un mükemmeliyetçi olduğunu düşünürken Boluğur, "Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım" cevabıyla şaşırttı.

"Kendimi ilişkiye adıyorum" diyen Merve Boluğur'a Yenenler'den "İşte yapma onu" cevabı geldi.

"Kendimi ilişkiye adıyorum" diyen Merve Boluğur'a Yenenler'den "İşte yapma onu" cevabı geldi.

İşte Merve Boluğur'un açıklamaları 👇🏻

Merve Boluğur'un açıklamalarına gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Merve Boluğur'un açıklamalarına gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Merve Boluğur'un açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Merve Boluğur'un açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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