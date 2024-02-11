Çok Güzel Hareketler Oyuncuları İnci Taneleri Dizisinde Pavyon Dansçısı Olarak Rol Alıyormuş
Çok Güzel Hareketler Oyuncuları İnci Taneleri Dizisinde Pavyon Dansçısı Olarak Rol Alıyormuş
İnci Taneleri dizisinin yapımcılığını üstlenen Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) aynı zamanda Çok Güzel Hareketler programının da yapımcısı bildiğiniz gibi. Güldürü programının sevilen oyuncularının İnci Taneleri'nde pavyon dansçısı olarak rol aldığını biliyor muydunuz? Peki bu isimler kimler?
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Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan İnci Taneleri dizisi kısa sürede en çok ses getiren dizilerden bir tanesi oldu.
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden dökülen yapım hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla epey ilgi çekti diyebiliriz.
Ama itiraf etmeliyim ki, Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği "Dilber" karakteri yapıma damgasını bir vurdu pir vurdu gerçekten.
Pavyondaki dansıyla sosyal medyada inanılmaz bir akım başlatan Dilber'in merakla beklenen sahneleri izleyenleri ekranlara da kilitlemeyi başardı.
Hazar Ergüçlü'ye dans eğitimi veren Anadolu Ateşi baş dansçılarından Elif Erol da yapımda hem eğitmenlik yapıyor hem de sahnelerde Dilber'in bir arkadaşına hayat veriyor.
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla provalardan, set aralarından kareler ve videolar yayınlayan Elif Erol'un son paylaşımı dikkatimi çekti. Prova arası notuyla yapılan paylaşımda tanıdık bir simaya rastladık.
Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) tarafından yapımcılığı üstlenen Çok Güzel Hareketler Bunlar programında rol alan veya daha önce rol almış kadın oyunların da İnci Taneleri'nde rol aldığını gördük.
Elif Erol sadece Hazar Ergüçlü'ye değil 3 ayrı ÇGH oyuncusuna daha eğitim veriyormuş. Peki bu isimler kim? Sema Özkan, Hande Özen ve Fatma Tezcan!
Pavyonda çalışan kadınları canlandıran isimler, oyunculukları dışında dans yetenekleriyle de takdir topladı.
Setten sıkça fotoğraf paylaşan isimlerin başında saçlarıyla da kalbimizi fetheden Hande Özen oldu!
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Pullu payetli kıyafetleriyle bolca poz veren genç oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını da şöyle bir inceledik tabii.
Hazar Ergüçlü'nün dört ay boyunca saatlerce çalıştığını bildiğimiz Elif Erol ile provadan pozlarını da gördük.
Dans sahnesinde yapılan çekim anını da sosyal medya hesabından paylaşmış! Bir yandan "Gemileri Yakarım" ile gündem olan Sincanlı Erkal'ı da görüyoruz.
Ekibin dans öğretmeni ve oyuncusu Elif Erol "azıcık ucundan gösterelim" notuyla prova videosu da yayınlamıştı.
İnci Taneleri'nde rol alan bir diğer isimlerden olan Sema Özkan'ın profiline baktığımızda sadece set arasından çekilmiş "Geliyom gülüm 💋💋" notlu bir paylaşıma denk geldik.
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Çok Güzel Hareketler'de rol alırken de bolca dans ettiğine denk geldiğimiz Fatma Tezcan ise sadece dans provasından karelerini paylaşmış.
Çok Güzel Hareketler programının fanları bunu fark etmiş elbette. Peki siz fark etmiş miydiniz?
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