Çok Güzel Hareketler Oyuncuları İnci Taneleri Dizisinde Pavyon Dansçısı Olarak Rol Alıyormuş

İnci Taneleri dizisinin yapımcılığını üstlenen Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) aynı zamanda Çok Güzel Hareketler programının da yapımcısı bildiğiniz gibi. Güldürü programının sevilen oyuncularının İnci Taneleri'nde pavyon dansçısı olarak rol aldığını biliyor muydunuz? Peki bu isimler kimler?

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