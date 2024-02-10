Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün’lü “Yarın Yokmuş Gibi”deki Cinsellik Sohbeti ve Cesur Sahneler Gündem Oldu
Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün’lü “Yarın Yokmuş Gibi”deki Cinsellik Sohbeti ve Cesur Sahneler Gündem Oldu
Uzun yıllardan sonra yeniden bir projede bir araya gelen Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerinde Yarın Yokmuş Gibi dizisinin fragmanı yayınlandı. Fragmandaki cinsellik sohbeti ve yatak sahneleri olay oldu!
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2017 yılında yayınlanan ve Ferzan Özpetek imzası taşıyan İstanbul Kırmızı filminin hem konusu hem de oyuncu kadrosu epey dikkat çekmişti.
Mehmet Günsür, Nejat İşler, Zerrin Tekindor, Serra Yılmaz, İpek Bilgin gibi oyuncularla beraber kamera karşısına geçen başrol oyuncular Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün performansı epey beğenişmişti.
Partnerlikleriyle büyük ses getiren Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün 6 yıllık aranın ardından yeniden bir projede buluştular.
İkili, dijital bir platformda ekrana gelecek olan Yarın Yokmuş Gibi adlı yapımda genç oyuncu Manolya ile deneyimli gazeteci Hakan'a hayat verecek.
Bir röportaj için bir araya geldikten sonra başlayan karmaşık ilişkilerini konu alındığı yapımın yeni fragmanı yayınlandı.
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2003 yapımı "Interview" filminden uyarlanan ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınlanacak olan Yarın Yokmuş Gibi'nin fragmanındaki cesur sahneler büyük ses getirdi.
İki karakter arasında geçen "Genelde kaç dakika sürüyor? Sandığından uzun sürüyor?" diyaloğuyla devam eden cinsellik sohbeti gündem oldu.
Söz konusu fragmandaki sahneler sosyal medyada dillere düştü. Kimileri beğenirken kimileri de tepki gösterdi.
Dört bölümlük mini dizinin fragmanı sonrası epey bir yorum da yapıldı desek yeridir...
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