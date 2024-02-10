Nihayet İkna Oldu: Serenay Sarıkaya 12 Şarkılık Bir Albümle Herkesi Kalpten Götürmeye Hazırlanıyor
Nihayet İkna Oldu: Serenay Sarıkaya 12 Şarkılık Bir Albümle Herkesi Kalpten Götürmeye Hazırlanıyor
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/serenay-s...
Serenay Sarıkaya rol aldığı her yapımda oyunculuğu kadar şarkıcılığını da ön plana çıkarmaya başladı. Son olarak Aile dizisinde fırtınılar estiren güzel oyuncunun müzik dünyasına adım atacağı iddiaları vardı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Serenay Sarıkaya 12 şarkılık bir albüm çıkarıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uzun zamandır televizyondan uzak olan Serenay Sarıkaya, Show Tv ekranlarında geçtiğimiz hafta final yaparak ekran serüvenini tamamlayan Aile dizisinde canlandırdığı "Devin" karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.
Güzelliği, hareketli aşk hayatı, milyonları büyüleyen oyunculuk performansıyla epey geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncunun yetenekleri say say bitmiyor.
Televizyon ve internet dizileri, sinema filmleri, müzikaller derken epey bir yol kateden Serenay'ın mikrofona olan ilgisini biliyorsunuzdur.
Medcezir, İkimizin Yerine gibi yapımlarda pek çok kez şarkı söyleyerek "şarkıcılık yeteneğim de var" mesajını cümle aleme duyurmuştu.
Katıldığı programlarda da "hadi şarkı söylesin" diye beklediğimiz Serenay Sarıkaya, sağolsun hiç bizi de kırmıyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Zaman zaman bizlere "piyasadaki bazı şarkıcılara taş çıkarır" diye düşündürten güzel oyuncunun sesinin epey güçlü olduğunu da söylemeden geçmeyelim.
Son dönemlerin güçlü isimlerinden Mert Demir'in müzik listelerinin zirvesine yerleşen Ateşe Düştüm şarkısında vokal yaptığını da itiraf etmişti.
Hürriyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Aile dizisinin final yapmasından sonra albüm teklifinin yağdığı Serenay Sarıkaya'nın single çıkartmayı düşündüğü belirtilmişti.
Güzel isimden yeni bir müjde daha geldi. Snob Magazin'in özel haberine göre; ilk zamanlar albüm ve single tekliflerini geri çeviren Sarıkaya, nihayet ikna edilmiş.
Güzel oyuncunun, eski ve yeni şarkılarda oluşan 12 parçalık bir albüm için Ramazan Bayramı'ndan sonra stüdyoya gireceği söylendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bazı parçalar için kamera karşısına geçerek klip de çekeceği konuşulan Serenay Sarıkaya'nın yaz aylarında da konser için sahne alacağı iddiaları hepimizi heyecanlandırdı.
Konser için Kenan Doğulu, Sıla, Mabel Matiz ve Hadise gibi yıldız popçular kadar yüksek ücretler talep ettiği dedikodusu da olay oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda