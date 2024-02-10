Nihayet İkna Oldu: Serenay Sarıkaya 12 Şarkılık Bir Albümle Herkesi Kalpten Götürmeye Hazırlanıyor

Sarıkaya, albümden sonra ise sahnelere çıkıyor. Yaz aylarında konserler verecek olan oyuncu, gelen teklifleri de değerlendirmeye başladı. Sarıkaya, konser ücretleri için ise Kenan Doğulu, Sıla, Mabel Matiz ve Hadise, gibi sanatçıların aldığı yüksek ücretler kadar fiyat talep ettiği konuşuluyor.