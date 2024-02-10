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Nihayet İkna Oldu: Serenay Sarıkaya 12 Şarkılık Bir Albümle Herkesi Kalpten Götürmeye Hazırlanıyor

Nihayet İkna Oldu: Serenay Sarıkaya 12 Şarkılık Bir Albümle Herkesi Kalpten Götürmeye Hazırlanıyor

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.02.2024 - 17:39

Serenay Sarıkaya rol aldığı her yapımda oyunculuğu kadar şarkıcılığını da ön plana çıkarmaya başladı. Son olarak Aile dizisinde fırtınılar estiren güzel oyuncunun müzik dünyasına adım atacağı iddiaları vardı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Serenay Sarıkaya 12 şarkılık bir albüm çıkarıyor!

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/serenay-s...
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Uzun zamandır televizyondan uzak olan Serenay Sarıkaya, Show Tv ekranlarında geçtiğimiz hafta final yaparak ekran serüvenini tamamlayan Aile dizisinde canlandırdığı "Devin" karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

Uzun zamandır televizyondan uzak olan Serenay Sarıkaya, Show Tv ekranlarında geçtiğimiz hafta final yaparak ekran serüvenini tamamlayan Aile dizisinde canlandırdığı "Devin" karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

Güzelliği, hareketli aşk hayatı, milyonları büyüleyen oyunculuk performansıyla epey geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncunun yetenekleri say say bitmiyor.

Güzelliği, hareketli aşk hayatı, milyonları büyüleyen oyunculuk performansıyla epey geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncunun yetenekleri say say bitmiyor.

Televizyon ve internet dizileri, sinema filmleri, müzikaller derken epey bir yol kateden Serenay'ın mikrofona olan ilgisini biliyorsunuzdur.

Televizyon ve internet dizileri, sinema filmleri, müzikaller derken epey bir yol kateden Serenay'ın mikrofona olan ilgisini biliyorsunuzdur.

Medcezir, İkimizin Yerine gibi yapımlarda pek çok kez şarkı söyleyerek "şarkıcılık yeteneğim de var" mesajını cümle aleme duyurmuştu.

Medcezir, İkimizin Yerine gibi yapımlarda pek çok kez şarkı söyleyerek "şarkıcılık yeteneğim de var" mesajını cümle aleme duyurmuştu.

Katıldığı programlarda da "hadi şarkı söylesin" diye beklediğimiz Serenay Sarıkaya, sağolsun hiç bizi de kırmıyor...

Katıldığı programlarda da "hadi şarkı söylesin" diye beklediğimiz Serenay Sarıkaya, sağolsun hiç bizi de kırmıyor...
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Zaman zaman bizlere "piyasadaki bazı şarkıcılara taş çıkarır" diye düşündürten güzel oyuncunun sesinin epey güçlü olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Zaman zaman bizlere "piyasadaki bazı şarkıcılara taş çıkarır" diye düşündürten güzel oyuncunun sesinin epey güçlü olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Son dönemlerin güçlü isimlerinden Mert Demir'in müzik listelerinin zirvesine yerleşen Ateşe Düştüm şarkısında vokal yaptığını da itiraf etmişti.

Son dönemlerin güçlü isimlerinden Mert Demir'in müzik listelerinin zirvesine yerleşen Ateşe Düştüm şarkısında vokal yaptığını da itiraf etmişti.

Hürriyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Aile dizisinin final yapmasından sonra albüm teklifinin yağdığı Serenay Sarıkaya'nın single çıkartmayı düşündüğü belirtilmişti.

Hürriyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Aile dizisinin final yapmasından sonra albüm teklifinin yağdığı Serenay Sarıkaya'nın single çıkartmayı düşündüğü belirtilmişti.

Güzel isimden yeni bir müjde daha geldi. Snob Magazin'in özel haberine göre; ilk zamanlar albüm ve single tekliflerini geri çeviren Sarıkaya, nihayet ikna edilmiş.

Güzel isimden yeni bir müjde daha geldi. Snob Magazin'in özel haberine göre; ilk zamanlar albüm ve single tekliflerini geri çeviren Sarıkaya, nihayet ikna edilmiş.

Güzel oyuncunun, eski ve yeni şarkılarda oluşan 12 parçalık bir albüm için Ramazan Bayramı'ndan sonra stüdyoya gireceği söylendi.

Güzel oyuncunun, eski ve yeni şarkılarda oluşan 12 parçalık bir albüm için Ramazan Bayramı'ndan sonra stüdyoya gireceği söylendi.
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Bazı parçalar için kamera karşısına geçerek klip de çekeceği konuşulan Serenay Sarıkaya'nın yaz aylarında da konser için sahne alacağı iddiaları hepimizi heyecanlandırdı.

Bazı parçalar için kamera karşısına geçerek klip de çekeceği konuşulan Serenay Sarıkaya'nın yaz aylarında da konser için sahne alacağı iddiaları hepimizi heyecanlandırdı.

Sarıkaya, albümden sonra ise sahnelere çıkıyor. Yaz aylarında konserler verecek olan oyuncu, gelen teklifleri de değerlendirmeye başladı. Sarıkaya, konser ücretleri için ise Kenan Doğulu, Sıla, Mabel Matiz ve Hadise, gibi sanatçıların aldığı yüksek ücretler kadar fiyat talep ettiği konuşuluyor.

Konser için Kenan Doğulu, Sıla, Mabel Matiz ve Hadise gibi yıldız popçular kadar yüksek ücretler talep ettiği dedikodusu da olay oldu.

Konser için Kenan Doğulu, Sıla, Mabel Matiz ve Hadise gibi yıldız popçular kadar yüksek ücretler talep ettiği dedikodusu da olay oldu.

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