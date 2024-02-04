Mikrofon Görünce Dayanamayan ve Her Fırsatta Şarkı Söyleyen Serenay Sarıkaya Single mı Çıkartıyor?
Mikrofon Görünce Dayanamayan ve Her Fırsatta Şarkı Söyleyen Serenay Sarıkaya Single mı Çıkartıyor?
Aile dizisinin final yapması ile yayınlanan kamera arkaları herkese kahkaha attırdı bildiğiniz gibi. Tabii Serenay Sarıkaya'nın kuliste ve set arasında durmadan şarkı söylediği anları paylaşması da takipçilerini şaşırtmamıştı. Milliyet'ten Mesut Yılmaz, bulduğu her fırsatta bülbül gibi şakıyan Sarıkaya'nın şarkıcılığa adım atacağını iddia etti!
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkı söylemeyi ne kadar sevdiğini artık bilmeyeniniz kalmamıştır diye tahmin ediyorum.
2016 yılında İkimizin Yerine filminde canlandırdığı Çiçek karakteri de şarkı söylüyordu hatırlarsanız.
Diğer yandan ünlü oyuncunun sesi herkes tarafından da beğenildi, yalan yok. O Ses Türkiye'ye katılan isimler arasındaydı hatta.
Tabii zaman geçtikçe bu şarkı söyleme merasimleri arttı. Sarıkaya'yı tutabilene aşk olsun. Bulduğu mikrofona içli içli söylemeye başladı...
Aile dizisinde de şarkı söylemeyeceğini düşünmemiştik elbette. Asıl söylemese şaşırırdık.
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Dizilerdeki kariyerini bir kenara bırakalım şimdi, ortalığı kasıp kavuran Ateşe Düştüm şarkısındaki vokalin de Serenay Sarıkaya'ya ait olduğunu öğrenmiştik.
Duyduğumuza göre bulduğu her fırsatta şarkı söyleyen, sette hazırlık aşamasında bile arabesk şarkılarla uzaklara daldıran Serenay Sarıkaya ufak bir kariyer değişimine gidiyormuş!
Sarıkaya, single çıkartmayı düşünüyormuş!
Ne diyorsunuz, olur mu sizce?
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Öncesinden iki üç duble içsin daha iyi söylüyor 👌👌