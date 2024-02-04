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Mikrofon Görünce Dayanamayan ve Her Fırsatta Şarkı Söyleyen Serenay Sarıkaya Single mı Çıkartıyor?

Mikrofon Görünce Dayanamayan ve Her Fırsatta Şarkı Söyleyen Serenay Sarıkaya Single mı Çıkartıyor?

Serenay Sarıkaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.02.2024 - 08:53

Aile dizisinin final yapması ile yayınlanan kamera arkaları herkese kahkaha attırdı bildiğiniz gibi. Tabii Serenay Sarıkaya'nın kuliste ve set arasında durmadan şarkı söylediği anları paylaşması da takipçilerini şaşırtmamıştı. Milliyet'ten Mesut Yılmaz, bulduğu her fırsatta bülbül gibi şakıyan Sarıkaya'nın şarkıcılığa adım atacağını iddia etti!

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkı söylemeyi ne kadar sevdiğini artık bilmeyeniniz kalmamıştır diye tahmin ediyorum.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkı söylemeyi ne kadar sevdiğini artık bilmeyeniniz kalmamıştır diye tahmin ediyorum.

Medcezir dizisinde Mira karakterini canlandırırken sık sık elinde mikrofon görmüştük ünlü oyuncunun. Hatta partneri Çağatay Ulusoy'la düetleri dahi vardı. O dönemler şarkı söyleme isteğinin bu denli yoğun olduğunu bilemezdik elbette!

2016 yılında İkimizin Yerine filminde canlandırdığı Çiçek karakteri de şarkı söylüyordu hatırlarsanız.

2016 yılında İkimizin Yerine filminde canlandırdığı Çiçek karakteri de şarkı söylüyordu hatırlarsanız.

Aslında Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı her karakter, projenin içerisinde bir kez de olsa o mikrofonu eline aldı.

Diğer yandan ünlü oyuncunun sesi herkes tarafından da beğenildi, yalan yok. O Ses Türkiye'ye katılan isimler arasındaydı hatta.

Diğer yandan ünlü oyuncunun sesi herkes tarafından da beğenildi, yalan yok. O Ses Türkiye'ye katılan isimler arasındaydı hatta.

Duy Beni şarkısını canlandıran Serenay Sarıkaya canlı performansıyla da stüdyodaki herkesi büyülemişti. Hatta tekrar performans sergilemesi istenmişti.

Tabii zaman geçtikçe bu şarkı söyleme merasimleri arttı. Sarıkaya'yı tutabilene aşk olsun. Bulduğu mikrofona içli içli söylemeye başladı...

Tabii zaman geçtikçe bu şarkı söyleme merasimleri arttı. Sarıkaya'yı tutabilene aşk olsun. Bulduğu mikrofona içli içli söylemeye başladı...

İbrahim Selim ile Bu Gece programına defalarca konuk olan Serenay Sarıkaya her fırsatta bir kuple şarkısını da söylemeden gitmedi. Hatta şarkı söylemesi istenmese dahi bir anda içinden geldi ve orkestrayı bile şaşırtan girişler yaptı.

Aile dizisinde de şarkı söylemeyeceğini düşünmemiştik elbette. Asıl söylemese şaşırırdık.

Aile dizisinde de şarkı söylemeyeceğini düşünmemiştik elbette. Asıl söylemese şaşırırdık.

Artık merak etmeye başladık senaryoda gerçekten Serenay Sarıkaya'nın şarkı söyleyeceği önceden belirleniyor mu, yoksa ünlü oyuncu bunu özel olarak isteyip mi ekletiyor?

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Dizilerdeki kariyerini bir kenara bırakalım şimdi, ortalığı kasıp kavuran Ateşe Düştüm şarkısındaki vokalin de Serenay Sarıkaya'ya ait olduğunu öğrenmiştik.

Dizilerdeki kariyerini bir kenara bırakalım şimdi, ortalığı kasıp kavuran Ateşe Düştüm şarkısındaki vokalin de Serenay Sarıkaya'ya ait olduğunu öğrenmiştik.

Son dönemlerin dikkat çeken şarkıcılarından Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısı epey hit oldu bildiğiniz gibi. Arkada vokal yapan kadının kim olduğu uzun süre tartışıldı ama sonra Serenay Sarıkaya 'bendim' itirafında bulundu. Böylece bir gizem çözüldü ama bu ikilinin sevgililik iddiaları hala süren bir gizem magazin için.

Duyduğumuza göre bulduğu her fırsatta şarkı söyleyen, sette hazırlık aşamasında bile arabesk şarkılarla uzaklara daldıran Serenay Sarıkaya ufak bir kariyer değişimine gidiyormuş!

Duyduğumuza göre bulduğu her fırsatta şarkı söyleyen, sette hazırlık aşamasında bile arabesk şarkılarla uzaklara daldıran Serenay Sarıkaya ufak bir kariyer değişimine gidiyormuş!

Hürriyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre dizi projesi biten Serenay Sarıkaya bir süre dinlenmeye karar vermiş. Fakat başka çalışmalar sürdürmeyi düşünüyormuş.

Sarıkaya, single çıkartmayı düşünüyormuş!

Sarıkaya, single çıkartmayı düşünüyormuş!

Sesiyle herkesi büyüleyen Serenay, kendisine gelen albüm tekliflerine sıcak bakmaya başlamış. Fakat henüz ortada kesin bir anlaşma yokmuş!

Ne diyorsunuz, olur mu sizce?

Ne diyorsunuz, olur mu sizce?

Bu kadar şarkı söylemesinin bir sebebi vardır diye düşünüyoruz...

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ömer

Öncesinden iki üç duble içsin daha iyi söylüyor 👌👌