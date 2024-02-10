Dilber Akımına Yeni Karakter Eklendi: Asker Yolcusu Mükremin Gezgin'in Kıvırttığı Anlar Olay Oldu
Dilber Akımına Yeni Karakter Eklendi: Asker Yolcusu Mükremin Gezgin'in Kıvırttığı Anlar Olay Oldu
İnci Taneleri dizisiyle sosyal medyada başlayan 'Dilber dansı' akımı önü alınmaz bir hızla yayılıyor. Pek çok ünlünün dışında sosyal medya kullanıcılarının da yaptığı Dilber'in pavyon dansını bu sefer kim yaptı dersiniz? 'Askere gidecek mi gitmeyecek mi?' diye tartışmaya yol açan Mükremin Gezgin...
O dansı görmek isteyenler, koşun!
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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi yayınlanan üç bölümüyle de dikkatleri üzerine çekti.
Dizinin oyuncuları, konusu, çekim yerleri bir yana dursun, asıl konumuz Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber'in pavyondaki dansı oldu.
"Dilber evin barkın yok mu?" şarkısıyla yaptığı kıvrak dansla sosyal medyada akım başlatan Hazar'ın Elif Erol'dan öğrendiği dansı herkes kendine göre uyarladı.
Survivor yarışmasındaki performansı ve davranışlarıyla akıllara kazınan Sema'nın Dilber dansı çok konuşulmuştu.
Sema'dan sonra birçok kişi de kamera karşısına geçerek "akıma son noktayı koymayı" hedefleyen Nez de dansıyla ortalığı yıktı.
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Bir baktık ki, "Gemileri Yakan" Gülşen de bir konserinde akıma dahil olarak "ben de varım" mesajı verdi.
Hamilelik senaryosuyla herkese adını duyuran Mükremin Gezgin'in adını duymuşsunuzdur, şu aralar pek bir gündemde kendisi.
Asker kaçağı olduğu ortaya çıkan Mükremin'in askere gidip gitmeyeceği tartışmaları devam ederken yeni bir paylaşımla gündeme geldi.
"Kız Dilber fizik gör fizik" diyerek Dilber dansı akımına katılan Mükremin'in paylaşımına yorum yağdı!
Mükremin Gezgin'in akıma dahil olma paylaşımlarını şöyle bir görelim
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