Dilber Akımına Yeni Karakter Eklendi: Asker Yolcusu Mükremin Gezgin'in Kıvırttığı Anlar Olay Oldu

İnci Taneleri dizisiyle sosyal medyada başlayan 'Dilber dansı' akımı önü alınmaz bir hızla yayılıyor. Pek çok ünlünün dışında sosyal medya kullanıcılarının da yaptığı Dilber'in pavyon dansını bu sefer kim yaptı dersiniz? 'Askere gidecek mi gitmeyecek mi?' diye tartışmaya yol açan Mükremin Gezgin...

O dansı görmek isteyenler, koşun!