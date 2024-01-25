Fenalık Geçirdiğimiz Dilber Akımına Gülşen de Dahil Oldu

Yılmaz Erdoğan'ın daha fragmanları yayınlanmasına rağmen ortalığı kasıp kavuran dizisi İnci Taneleri bu akşam yayın hayatına başlıyor. Herkes büyük bir sabırsızlıkla Hazar Ergüçlü'nün dans sahnelerini beklerken, sosyal medyada artık bu konudan gına geldi yorumlarını görebiliyoruz. Kimsenin kayıtsız kalamadığı Dilber dansına bu kez Gülşen de dahil oldu.