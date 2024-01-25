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Fenalık Geçirdiğimiz Dilber Akımına Gülşen de Dahil Oldu

Fenalık Geçirdiğimiz Dilber Akımına Gülşen de Dahil Oldu

Gülşen
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.01.2024 - 10:22

Yılmaz Erdoğan'ın daha fragmanları yayınlanmasına rağmen ortalığı kasıp kavuran dizisi İnci Taneleri bu akşam yayın hayatına başlıyor. Herkes büyük bir sabırsızlıkla Hazar Ergüçlü'nün dans sahnelerini beklerken, sosyal medyada artık bu konudan gına geldi yorumlarını görebiliyoruz. Kimsenin kayıtsız kalamadığı Dilber dansına bu kez Gülşen de dahil oldu.

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İnci Taneleri dizisi daha yayınlanmadan sosyal medyayı ele geçirmiş durumda bildiğiniz gibi.

İnci Taneleri dizisi daha yayınlanmadan sosyal medyayı ele geçirmiş durumda bildiğiniz gibi.

Bunun esas sebebi de Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sahnesinin yer aldığı ilk fragman tabii ki.

Biliyorsunuz Sincanlı Erkal'ın seslendirdiği Gemileri Yaktım şarkısında dans eden Hazar Ergüçlü herkesi oldukça etkiledi.

Biliyorsunuz Sincanlı Erkal'ın seslendirdiği Gemileri Yaktım şarkısında dans eden Hazar Ergüçlü herkesi oldukça etkiledi.

Dilber rolüyle karşımıza çıkacak olan Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesi TikTok, Instagram gibi pek çok sosyal medya platformunda taklit edilmeye başladı. Hatta ünlü isimler bile bu akıma katıldı.

İlk fragman öyle büyük bir etki bıraktı ki ikinci fragmanda da Hazar Ergüçlü'nün yeni bir dans sahnesi yayınlandı.

İlk fragman öyle büyük bir etki bıraktı ki ikinci fragmanda da Hazar Ergüçlü'nün yeni bir dans sahnesi yayınlandı.

Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan diziden Hazar Ergüçlü'nün bölüm başı 850 bin TL kazanacağı da gündemde dolaşan konulardan bir tanesiydi.

Dizinin etkisi öyle büyük bir hale geldi ki, Hazar Ergüçlü'nün elbisesinden tutun da dövmelerine kadar pek çok ürün e-ticaret sitelerinde kapış kapış gitmeye başlamıştı.

Dizinin etkisi öyle büyük bir hale geldi ki, Hazar Ergüçlü'nün elbisesinden tutun da dövmelerine kadar pek çok ürün e-ticaret sitelerinde kapış kapış gitmeye başlamıştı.

Elbisenin stoklar gün içinde sayısız kez bitiyordu. 3 bin TL ile satışa sunulan Dilber elbisesi 65 bin TL'ye kadar yükselmişti.

Hatta iş o kadar farklı boyutlara gitmişti ki malum internet sitesinde Dilber'e ev almak için insanlar evlerini barklarını satmaya başlamıştı.

Hatta iş o kadar farklı boyutlara gitmişti ki malum internet sitesinde Dilber'e ev almak için insanlar evlerini barklarını satmaya başlamıştı.

Anlayacağınız her konuda büyük bir akım haline geldi.

Burada bahsettik:

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Sosyal medyada başlayan Dilber akımı, herkesin dans etmesi ve Gemileri yaktım şarkısıyla içerik üretmeye başlaması hepimizi bunaltmaya başladı elbette.

Sosyal medyada başlayan Dilber akımı, herkesin dans etmesi ve Gemileri yaktım şarkısıyla içerik üretmeye başlaması hepimizi bunaltmaya başladı elbette.

Gündemde yalnızca bu konu özelinde içerikler görmeye başlamak çok da keyif vermiyor. Çünkü bazı şeyler tadında güzel.

Ünlülerden de Dilber paylaşımları gelirken son olarak Gülşen'in sahnede Gemileri Yaktım söyleyerek dans ettiği bir video paylaşıldı.

Ünlülerden de Dilber paylaşımları gelirken son olarak Gülşen'in sahnede Gemileri Yaktım söyleyerek dans ettiği bir video paylaşıldı.

Gazete Magazin tarafından paylaşılan videoya pek çok yorum geldi.

Gülşen'in Dilber akımına katılıp Gemileri Yaktım söylediği o anlar kameralara böyle yansıdı.

Görenler ise "yeter artık" yorumlarını esirgemedi.

Görenler ise "yeter artık" yorumlarını esirgemedi.

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