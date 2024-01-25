Fenalık Geçirdiğimiz Dilber Akımına Gülşen de Dahil Oldu
Fenalık Geçirdiğimiz Dilber Akımına Gülşen de Dahil Oldu
Yılmaz Erdoğan'ın daha fragmanları yayınlanmasına rağmen ortalığı kasıp kavuran dizisi İnci Taneleri bu akşam yayın hayatına başlıyor. Herkes büyük bir sabırsızlıkla Hazar Ergüçlü'nün dans sahnelerini beklerken, sosyal medyada artık bu konudan gına geldi yorumlarını görebiliyoruz. Kimsenin kayıtsız kalamadığı Dilber dansına bu kez Gülşen de dahil oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İnci Taneleri dizisi daha yayınlanmadan sosyal medyayı ele geçirmiş durumda bildiğiniz gibi.
Biliyorsunuz Sincanlı Erkal'ın seslendirdiği Gemileri Yaktım şarkısında dans eden Hazar Ergüçlü herkesi oldukça etkiledi.
İlk fragman öyle büyük bir etki bıraktı ki ikinci fragmanda da Hazar Ergüçlü'nün yeni bir dans sahnesi yayınlandı.
Dizinin etkisi öyle büyük bir hale geldi ki, Hazar Ergüçlü'nün elbisesinden tutun da dövmelerine kadar pek çok ürün e-ticaret sitelerinde kapış kapış gitmeye başlamıştı.
Hatta iş o kadar farklı boyutlara gitmişti ki malum internet sitesinde Dilber'e ev almak için insanlar evlerini barklarını satmaya başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medyada başlayan Dilber akımı, herkesin dans etmesi ve Gemileri yaktım şarkısıyla içerik üretmeye başlaması hepimizi bunaltmaya başladı elbette.
Ünlülerden de Dilber paylaşımları gelirken son olarak Gülşen'in sahnede Gemileri Yaktım söyleyerek dans ettiği bir video paylaşıldı.
Gülşen'in Dilber akımına katılıp Gemileri Yaktım söylediği o anlar kameralara böyle yansıdı.
Görenler ise "yeter artık" yorumlarını esirgemedi.
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda