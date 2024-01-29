Dilber Dansı Akımına Son Noktayı Koymaya Gelen Yerli Shakira'mız Nez Bir de Twerk Yaptı
Dilber Dansı Akımına Son Noktayı Koymaya Gelen Yerli Shakira'mız Nez Bir de Twerk Yaptı
Bir dönemin divası olarak akıllarımıza kazınan Nez şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Şarkıları ve danslarıyla unutulmaz olan ünlü şarkıcı son dönemin viral olan 'Dilber Dansı' akımına katıldı. Kaşıklarla oynayan Nez 'son noktayı koyalım' dedi!
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Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlaması için nefeslerin tutulduğu yeni dizi İnci Taneleri'nin ilk bölümü yayınlandı.
Dilber'in elbisesi, dansı oldukça kısa bir sürede akım haline de dönüştü tahmin edebileceğiniz gibi. Hepimiz "Dilber evin barkın yok mu?" diye dolaşır olduk etrafta.
Viral olan "Dilber dansı" Instagram, TikTok, Twitter gibi tüm mecraları da ele geçirdi. Kıvrak hareketlerin bulunduğu Dilber dansını yapmak pek çok kişi için farz oldu.
Bu akıma birçok ünlü isim de katıldı. Survivor yarışmasındaki performansıyla akıllara kazınan Sema bunun son örneklerinden oldu.
Akıma son katılan isimlerden biri de "Sakın Ha", "Her Şey Boş" gibi şarkılarla 2000'li yıllara damgasını vuran Nez oldu.
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Konserlerine tam gaz devam eden Nez şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor diyebiliriz.
"Son noktayı koyalım" diyerek paylaşım yapan Nez, Dilber dansı yapmak için kamera karşısına geçti. Eline kaşıkları da alan ünlü şarkıcının videosu yine gözleri üzerine çekti.
1. Gelin, Nez'in Dilber Dansı akımına gelen yorumları beraber bi' görelim!
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Nez'in sadece Dilber dansı da konuşulmadı bu arada. Geçtiğimiz gece bir kulüpte konser veren bir dönemin divası Nez ortalığı bir kez daha yıktı.
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Sevenleri için "Her Şey Boş" şarkısını seslendiren yerli Shakira lakaplı ünlü şarkıcının kalça dansı ise görenleri şaşkına çevirdi.
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Hepsinin birbirinden iğrenç olduğunu belirtmek ister, iyi günler dilerim..
bunların başka yerde çalışmaları lazım
Nerden moda oldu bu dans ya? Daha varoş olamazdı bir kadın dans ederken, gözlerim benden hesap sordu bir an için. Oh be söyledim rahatladım.
cunku bazi marjinal kesim bunu istedi ama musluman uyumaz anlar ama susar 🥹🥹🥹