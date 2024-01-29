Dilber Dansı Akımına Son Noktayı Koymaya Gelen Yerli Shakira'mız Nez Bir de Twerk Yaptı

Bir dönemin divası olarak akıllarımıza kazınan Nez şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Şarkıları ve danslarıyla unutulmaz olan ünlü şarkıcı son dönemin viral olan 'Dilber Dansı' akımına katıldı. Kaşıklarla oynayan Nez 'son noktayı koyalım' dedi!