N'oldu Ya Foton Gitti? Melisa Aslı Pamuk'tan Rol Arkadaşı İsmail Hacıoğlu'na Beklenmedik Bir Hamle Geldi!

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde İsmail Hacıoğlu ile başrolleri paylaşan Melisa Aslı Pamuk, filmin galasına katılmamıştı. Gala saatlerinde yurt dışında define izlemeye giden Melisa Aslı Pamuk için İsmail Hacıoğlu imalı bir göndermede bulunmuştu. Galadan günler sonra Pamuk'tan beklenmeyen bir hamle geldi!