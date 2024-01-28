N'oldu Ya Foton Gitti? Melisa Aslı Pamuk'tan Rol Arkadaşı İsmail Hacıoğlu'na Beklenmedik Bir Hamle Geldi!
N'oldu Ya Foton Gitti? Melisa Aslı Pamuk'tan Rol Arkadaşı İsmail Hacıoğlu'na Beklenmedik Bir Hamle Geldi!
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde İsmail Hacıoğlu ile başrolleri paylaşan Melisa Aslı Pamuk, filmin galasına katılmamıştı. Gala saatlerinde yurt dışında define izlemeye giden Melisa Aslı Pamuk için İsmail Hacıoğlu imalı bir göndermede bulunmuştu. Galadan günler sonra Pamuk'tan beklenmeyen bir hamle geldi!
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Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından biri olan Melisa Aslı Pamuk, dizi ve filmlerin aranan isimlerinden olmayı her daim başarıyor.
Sevgilisi Yusuf Yazısı ile Fransa'da yaşayan Pamuk, başrol olarak oynadığı son iki filmin galasına ne yazık ki katılmadı.
26 Ocak'ta vizyona giren Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde İsmail Hacıoğlu ile başrolleri paylaşan Pamuk, bu filmin galasına da katılmamıştı.
İsmail Hacıoğlu kendisine rol arkadaşının sorulması üzerine "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" diye cevap vermişti.
Aradan günler geçti, Melisa Aslı Pamuk sessizliğini koruyarak herkesi şaşırtan bir atakta bulundu: İsmail Hacıoğlu'nu Instagram'da engelledi!
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Ünlü oyuncunun bu hamlesine yorum yağdı.
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