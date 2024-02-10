Hesabı Çalınmıştı: Ali Sürmeli, Kürtaj ve Vergi Kaçırma Gibi Korkunç İddialar Sonrası İlk Kez Konuştu
Hesabı Çalınmıştı: Ali Sürmeli, Kürtaj ve Vergi Kaçırma Gibi Korkunç İddialar Sonrası İlk Kez Konuştu
Son olarak Adım Farah dizisinde rol alan Ali Sürmeli gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabı çalınan usta oyuncu kürtaj ve vergi kaçırma suçlamasıyla dikkat çekti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hakkında korkunç iddiaların ortaya atıldığı Sürmeli'den açıklama geldi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Olacak O Kadar, Deli Yürek, Beyaz Karanfil gibi yapımlarda olan alan Ali Sürmeli, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Zaza Dayı" karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
Son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisinde canlandırdığı "Orhan Koşaner" karakteriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu önceki gün gündeme damgasını vurdu.
Daha önceki yıllarda sosyal medyayla başının derde girdiği gördüğümüz Ali Sürmeli'nin dili bir kez daha yandı.
Sahte hesaplar yüzünden savcılığa giden usta ismin sembolik olarak açtığı "alisurmeliofficial" adlı Instagram hesabı çalındı.
"Arkadaşlar bu akşam 20:00'de size önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim" yazan bir hikaye yayınlanan hesaptan peş peşe paylaşımlar geldi.
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Ali Sürmeli'nin vergi kaçırdığını ve genç bir kadını kürtaj yaptırmaya itildiğini belirten yazılar sanki ünlü ismin kendi ağzından söylemiş gibi gösterildi.
Ardı arkası kesilmeyen paylaşımlar sonrası sosyal medya ayağa kalktı. "Sürmeli bu konuyla ilgili ne yapacak?" diye düşünüyorduk ki...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, olayın ardından Anadolu Adliyesi’ne giden ünlü oyuncunun suç duyurusunda bulunduktan sonra yeni bir hesap açarak sessizliği bozdu.
Yeni Instagram hesabından, son projesi Aşkın Pusulası setinden bir fotoğrafını paylaşarak "itibar etmeyin" mesajı yayınladı.
Sürmeli, "Dün öğlen saatlerinde Instagram hesabım bazı kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildi ve hesabından yanlış, gerçeklikten uzak paylaşımlar yapıldı. Konu ile ilgili gerekli yerlere şikayetlerimizi yapmış bulunmaktayım. Ben göründüğü gibi işimdeyim, çalışıyorum. Sizden ricam bu paylaşım ve iftiralara itibar etmemeniz" ifadelerini kullandı.
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