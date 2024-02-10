Müjdemizi İsteriz: Sosyal Medyamızı Hamiş Pozlarıyla Ele Geçiren Rachel Araz Bebeğini Kucağına Aldı!

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birine dönüşen Rachel Araz, hamilelik pozlarıyla beğeni topluyordu. İki çocuk annesi olan ünlü influencer, üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayıyordu. SnobMagazin'in haberine göre, Rachel Araz doğum yaptı, bebeğin cinsiyeti de belli oldu!