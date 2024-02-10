Müjdemizi İsteriz: Sosyal Medyamızı Hamiş Pozlarıyla Ele Geçiren Rachel Araz Bebeğini Kucağına Aldı!
Müjdemizi İsteriz: Sosyal Medyamızı Hamiş Pozlarıyla Ele Geçiren Rachel Araz Bebeğini Kucağına Aldı!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/rachel-ar...
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birine dönüşen Rachel Araz, hamilelik pozlarıyla beğeni topluyordu. İki çocuk annesi olan ünlü influencer, üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayıyordu. SnobMagazin'in haberine göre, Rachel Araz doğum yaptı, bebeğin cinsiyeti de belli oldu!
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2016'da iş insanı Sami Kiresepi nikah masasına oturan Rachel Araz hepimizin keşfetini ele geçiren isimlerin başında geliyor.
TikTok, Instagram, Twitter gibi birçok platformda milyonlarca takipçisi bulunan ünlü influencerın paylaşımları epey yakından takip ediliyor.
Aile yaşantısıyla düşman çatlatmaya devam eden Rachel, 2018 yılında kucaklarına aldıkları Galia ile anne-baba olma duygusuyla tatmıştı.
2020 yılında da ikinci kez anne olacağını duyuran stil ikonu, oğlu Lionel’i "Dünyaya fırlatma işlemi başarıyla gerçekleştirildi" diyerek doğurduğunu açıkladı.
Hamile pozlarını, bu süreçte yaşadıklarını anbean sosyal medya hesabından paylaşan Rachel Araz üçüncü kez anne olacağı haberini sevenlerine vermişti.
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Hamileliğinin 20. haftasında "Kız mı Erkek mi?" paylaşımında bulunan fenomen "Sizce kız mı erkek mi? (Cinsiyet öğrenmek istemedik, doğumda öğreneceğiz 🫠)" diyerek herkesi merakta bıraktırmıştı.
Geçtiğimiz gün göbişini kocaman bir disko topuna dönüştürerek herkese ışıltıyı sevdiğini bir kez daha kanıtlayan isimden yeni bir haber geldi.
Snob Magazin'de yer alan habere göre, "Doğumu ne zaman olacak?" diye beklediğimiz Rachel Araz, üçüncü bebeğini kucağına aldı.
Cinsiyet öğrenme işini doğuma bırakan Rachel Araz ve Sami Kirespi'nin dünyaya gelen bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu söylendi.
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