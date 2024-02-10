Yasemin Sakallıoğlu, Cem Yılmaz'ın Karaborsaya Düşen Bilet Fiyatları Karşısında Verdiği Yanıtla Güldürdü
Yasemin Sakallıoğlu, Cem Yılmaz'ın Karaborsaya Düşen Bilet Fiyatları Karşısında Verdiği Yanıtla Güldürdü
Son dönemlerin en sevilen komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu, Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisi CMXXIV'in yüksek bilet fiyatları hakkında yaptığı yorumla kırdı geçirdi!
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Mizah ve komedi denildiğini aklımıza gelen ilk isimlerden biri olan Cem Yılmaz uzun zamandır yeni bir gösteriye hazırlanıyordu.
Cem Yılmaz, sevenlerinin büyük bir heyecanla beklediği yeni stand-up gösterisi CMXXIV ile ortalığı kasıp kavuracağının mesajını verdi.
Son olarak Do Not Disturb filmiyle ekranlarda olan ünlü komedyenin yeni gösterisinin de 7 Şubat ile 26 Mart 2024 tarihleri arasında sahneleneceği duyuruldu.
10 Ocak günü satışa çıkarılan biletlerin en ucuzu 495 liradan satışa çıkarıldı. Biraz tuzlu bulunan biletlerin şubat ayı içindeki satış fiyatlarında 4 bin 400 liraya kadar çıkan fiyatlar komediseverleri bir miktar üzdü.
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Kelimenin tam anlamıyla ay bitmeden enflasyona uğrayan biletlerin VIP olanı da 7.500 TL'den satışa çıkarılınca sosyal medyada gündem oldu.
Biletlerin inanılmaz bir hızla tükendiği gösteri karaborsacıların hedefi oldu. Karaborsada bir bilet fiyatının 50 bin liraya satılma haberleri ortalığı epey karıştırdı.
Karaborsaya düşen gösteri biletlerinin insanları yutkunduran fiyatları karşısında Cem Yılmaz'dan "İnternet üzerinden hiç bir sorumluluk almadan heyyo bilet var 47.800 diyince biri de almayıversen yahu!" paylaşımı geldi.
Ünlüler dünyasından yorumların yağdığı konu hakkında bir söz de son dönemlerin popüler ismi Yasemin Sakallıoğlu'ndan geldi.
Ülkenin kıymetli kadın komedyenlerinden biri olan Yasemin Sakallıoğlu, 20 Şubat'ta Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Alanında yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor.
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Yasemin, “Doğru Koca Nasıl Seçilir” adlı gösteri öncesi Cem Yılmaz'ın karaborsada 50 bin TL'ye satılan bilet fiyatları hakkındaki soruya yanıt verdi.
“Ben 50 bin TL verip gülemem. Gösterime 50 bin TL verenlerin evlerine ekstradan temizliğe giderim” sözleri epey güldürdü.
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