Komedi Yarışı Başladı: Cem Yılmaz'dan Sonra Bir Uçuk Fiyatlı Bilet Sürprizi de Ata Demirer'den Geldi!

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz yeni etkinliğini duyurmuş ve biletlerini satışa çıkarmıştı. Cem Yılmaz'ın etkinliğinin bilet fiyatlarındaki artış gündem olurken bugün Ata Demirer'in yeni etkinliği duyuruldu. Bilet fiyatları ise yine tartışma yarattı.

Gelin detaylara birlikte bakalım!