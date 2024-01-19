Komedi Yarışı Başladı: Cem Yılmaz'dan Sonra Bir Uçuk Fiyatlı Bilet Sürprizi de Ata Demirer'den Geldi!
Komedi Yarışı Başladı: Cem Yılmaz'dan Sonra Bir Uçuk Fiyatlı Bilet Sürprizi de Ata Demirer'den Geldi!
Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz yeni etkinliğini duyurmuş ve biletlerini satışa çıkarmıştı. Cem Yılmaz'ın etkinliğinin bilet fiyatlarındaki artış gündem olurken bugün Ata Demirer'in yeni etkinliği duyuruldu. Bilet fiyatları ise yine tartışma yarattı.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz uzun bir aradan sonra yeni gösterisinin duyurusunu yapmıştı.
10 Ocak'ta satışa çıkan CMXXIV'in biletlerinin 495 ile 4 bin 400 lira arasında değişmesi komedi severleri biraz üzmüş bu enflasyonun komediye bile yansıması dikkat çekmişti.
Türkiye'nin en ünlü stant-upçılarından biri olan Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri her ne kadar fiyatı yüzünden eleştirilse de satışa çıkar çıkmaz tükendi!
Cem Yılmaz'dan sonra bugün de Ata Demirer, 3 yıl aradan sonra Ata Demirer Gazinosu'nun yeniden gösterime gireceği duyurdu.
Gazino konsepti ile komedinin birleştiği ve şarkıların, şakaların havada uçuştuğu Ata Demirer Gazinosu'nun biletleri bugün satışa çıktı.
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Ata Demirer'in yeni etkinliğinin bilet fiyatları da Cem Yılmaz'dan aşağı kalmadı.
Ata Demirer Gazinosu bilet fiyatları 735 TL ile 4500 TL arasında değişiyor.
Cem Yılmaz ve Ata Demirer'in art arda gelen etkinlik duyurularından sonra 2024'ün ilk komedi yarışı başladı diyebiliriz.
Bakalım bu yarışın galibi kim olacak!
Sizce hangi gösteri daha çok izlenecek?
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