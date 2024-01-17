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Cem Yılmaz'ın Son Gösterisinin Karaborsaya Düşen Bilet Fiyatları Hayatı Biraz Sorgulatabilir!

Cem Yılmaz'ın Son Gösterisinin Karaborsaya Düşen Bilet Fiyatları Hayatı Biraz Sorgulatabilir!

Cem Yılmaz Bilet Fiyatı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.01.2024 - 16:34

Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisi CMXXIV'in tüm biletleri tükendi. Gösterinin biletleri karaborsada ise 50 bin liraya kadar yükseldi.

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CMXXIV, Cem Yılmaz'ın uzun bir aradan sonra sahneye döneceği yeni stand-up gösterisi. Gösteri, Cem Yılmaz'ın son dönemdeki gözlemlerini ve düşüncelerini konu alıyor.

CMXXIV, Cem Yılmaz'ın uzun bir aradan sonra sahneye döneceği yeni stand-up gösterisi. Gösteri, Cem Yılmaz'ın son dönemdeki gözlemlerini ve düşüncelerini konu alıyor.

7 Şubat ile 26 Mart 2024 tarihleri arasında Zorlu Center'da sahnelenecek CMXXIV'in tüm biletleri ise daha şimdiden tükenmiş durumda.

7 Şubat ile 26 Mart 2024 tarihleri arasında Zorlu Center'da sahnelenecek CMXXIV'in tüm biletleri ise daha şimdiden tükenmiş durumda.

Tele1'in haberine göre ise gösterinin biletleri internette 495 ile 4 bin 400 lira arasında satılırken, karaborsada fiyat 50 bin liraya kadar yükseldi.

Tele1'in haberine göre ise gösterinin biletleri internette 495 ile 4 bin 400 lira arasında satılırken, karaborsada fiyat 50 bin liraya kadar yükseldi.

Kaynak

Gösterinin biletlerinin karaborsada 50 bin liraya kadar yükselmesi, hem Cem Yılmaz'ın Türkiye'deki popülaritesini bir kez daha gösterdi hem de yeni bir tartışma başlattı.

Gösterinin biletlerinin karaborsada 50 bin liraya kadar yükselmesi, hem Cem Yılmaz'ın Türkiye'deki popülaritesini bir kez daha gösterdi hem de yeni bir tartışma başlattı.

Cem Yılmaz'ın son gösterisi CMXXIV'in biletleri karaborsada 50 bin liraya satılmaya başlandı 👇

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