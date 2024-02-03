Viyana'da Aynı Sahneye Çıkacak Olan Cem Yılmaz ve Ricky Gervais'ın Bilet Fiyatları Görenleri Şaşırttı
Viyana'da Aynı Sahneye Çıkacak Olan Cem Yılmaz ve Ricky Gervais'ın Bilet Fiyatları Görenleri Şaşırttı
Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV'ın adlı yeni gösterisinin bilet fiyatları dikkat çekici bir rekora imza attı. Gösterisi Viyana'da sergilenecek olan Cem Yılmaz'ın bilet fiyatları ünlü komedyen Ricky Gervais'in gösteri bileti fiyatlarını geçti.
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisi "CMXXIV" ile 7 Şubat'tan itibaren seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. 495 TL ile 4 bin 400 TL arasında bilet fiyatlarına sahip gösterinin biletleri satışa sunulduktan kısa bir sürede tükendi.
Viyana'da ise Cem Yılmaz'ın aynı salonda dünyaca ünlü komedyen Ricky Gervais ile aynı sahneyi paylaşacağı açıklandı. Bu özel gösterinin bilet fiyatları ise dudak uçuklattı. Gervais'in biletleri 60 euroya satılırken, Cem Yılmaz'ın aynı kategorideki bileti 125 euro olarak belirlendi.
Bilet fiyatlarındaki bu fark, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Özellikle Cem Yılmaz'ın biletleri Ricky Gervais'in bilet fiyatını ikiye katlaması, birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Abese İrca'nın hesabından gündeme getirilen fiyat farkı, sanat dünyasındaki bilet politikalarına dair eleştirilere neden oldu.
geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın Türkiye'deki gösteri biletleri dakikalar içinde tükenmiş ve karaborsada 50 bin TL'ye kadar satışa çıkmıştı. Bu duruma isyan eden Yılmaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bilet fiyatlarının yıllardır aynı olduğunu belirtip, kaçak satışlara karşı uyarıda bulunmuştu.
"Ben yine üzerime düşen uyarıyı yapayım da... Sevgili arkadaşlar İstanbul'da bir ortalama gösteri bileti ne kadarsa benimki de o kadar. 30 yıl oldu… Yıllardır 'karaborsa oluyor, lütfen almayın, yapmayın, etmeyin. Sahte bilet bile olur aman!' desem de bu çocuksu çığlık bir anlam bulmuyor… Bunu denetlemesi, yasaklaması, yaptırım uygulamasını da eh ben yapacak olmadığıma göre tek çarem kalıyor gösteri yapmamak. Ha oldu… Son kez söylüyorum ben dört tane gösteri yapmıyorum 100 tane gösteri olacak bu sezonda."
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"Biri, kurum gibi bilet satan bir site görünümüyle internet üzerinden hiçbir sorumluluk almadan 'heyo bilet var 47.800' deyince biri de almayıversen yahu! Allah aşkına yok biletler 50 bin, yok biletler 20 bin, yok biletler 100 üzerinden beni germeyin. Biletler kaç paraysa o kadar yahu… Abi önlerden var mı? Parasıyla ha! Ona hiç girmiyorum bile" demişti.
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