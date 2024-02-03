Viyana'da Aynı Sahneye Çıkacak Olan Cem Yılmaz ve Ricky Gervais'ın Bilet Fiyatları Görenleri Şaşırttı

Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV'ın adlı yeni gösterisinin bilet fiyatları dikkat çekici bir rekora imza attı. Gösterisi Viyana'da sergilenecek olan Cem Yılmaz'ın bilet fiyatları ünlü komedyen Ricky Gervais'in gösteri bileti fiyatlarını geçti.