Hamileliğinin Son Günlerinde Olan Rachel Araz Göbeğinden Kocaman Bir Disko Topu Yaptı!
Hamileliğinin Son Günlerinde Olan Rachel Araz Göbeğinden Kocaman Bir Disko Topu Yaptı!
Ünlü influencer Rachel Araz, Instagram'dan paylaştığı videoda göbeğini disko topuna çevirdi. Araz paylaşımına 'Sonra özleyeceksiniz beni bakın…' diye yazdı.
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Sosyal çevrelerin önde gelen stil figürlerinden biri olan Rachel Araz, yakın zamanda ikinci kez hamilelik deneyimini yaşayarak 2020 yılında oğlu Lionel'i dünyaya getirdi.
Geçen yıl, 36 yaşındaki Araz'ın üçüncü çocuğunu beklediği ve hamileliğinin üç aylık olduğu bilgisi ortaya çıktı.
Başarılı bir sosyal medya etkileyicisi olan Araz, 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında çocuklarının yüzlerini paylaşmaktan kaçınıyor, ancak hamilelik stili ve denediği yeni trendlerle dikkat çekiyor.
Son denemesi ise oldukça ilginç oldu; karnını bir disko topuna dönüştürdü.
Ünlü influencerın çocuklarıyla birlikte uzun uğraşlar sonucu yaptığı bu eğlenceli tasarım çok konuşuldu.
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Araz, o anları videoya da aldı. İşte takipçilerinden gelen ilk yorumlar👇🏻
Araz paylaşımına, "Köprüden önce son çıkış, toplantıdayım arıyım mi ben sizi sonra?" diye yazdı.
Araz fotoğraflarla paylaşımını süsledi.
Oldukça keyifli görünen bu tasarım görenlerin beğenisini kazandı.
Ayrıca fotoğraflara da, "Sonra özleyeceksiniz beni bakın… o sırada ben çok uzaklarda bebek poposu pışpışlıyor olacağım… lütfen cevap yazmayın" diye yazdı.
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Paylaşımlara ünlülerden de yorumlar sıralandı👇🏻
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